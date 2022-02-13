王冬勝︰銀行業面對兩大挑戰　處身地緣政治之中　須服從當地法律

滙豐銀行非執行主席王冬勝縱橫銀行界40多年，是業界的「老行尊」。他早前出席清談節目《馬時亨名人堂》任嘉賓，接受前高官、港鐵（0066）前主席馬時亨訪問，大談銀行業的發展，以至個人成功之道。

《馬時亨名人堂》嘉賓陣容強勁，第二集請來銀行大班王冬勝。﹙節目畫面截圖﹚

生意須愈做愈大 用科技控制成本

作為跨國大銀行的高層，王冬勝不諱言，現時經營銀行困難了，一方面要面對地緣政治風險，另一方面由於科技發展太快，科技保安變得十分重要，在複雜的環境下，運作更趨小心，「道高一呎，魔高一丈，壞人一樣有頭腦！」

先說科技發展帶來的危與機。王冬勝指出，隨著監管條例愈來愈多，合規及「防犯罪」成本愈來愈高，生意一定要愈做愈大，才可抵銷成本，「要不停推出新服務、新產品，全部用人成本一定高，所以要科技化。」

他預計在未來5至10年，手機可提供更多銀行服務，「例如存款、儲蓄、買賣股票、債券或外滙，甚至貿易、信用卡、樓按等，都可以在手機上全面電子化。」但這也令銀行間的競爭加深，「電子化後，大家好容易做比較，比較價錢、服務等，價格一定降低，成本亦要控制，一定用科技，不能用現時方法。」

王冬勝預計在未來5至10年，手機可提供更多銀行服務，同業競爭亦會加劇。﹙資料圖片﹚

馬時亨於訪問中也問道，30年後銀行還會有分行嗎？王冬勝認為分行仍會存在，「早在互聯網出現之初，已有人話未來不需要分行，但﹙至今﹚客戶見到分行，才感高興，美國科技化好高的證券公司也會開一些細分行，途人經過都見到。」

服從當地法律 應對地緣政治風險

至於地緣政治風險，隨著中美關係惡化，加上香港社會事件，滙豐一度被捲入風眼中。王冬勝認為，中國發展得很快，許多研究員已預計中國到2030年會成為世界最大經濟體，「當有一個國家突然冒起，世界一定有磨擦，出現改供應鏈、關稅等不同事件。」

他認為，國際銀行身處地緣政治之中，一定要服從當地法律，作為最基本的營商方法。

王冬勝指出，本港經濟較「舊」，必須發展新經濟。（資料圖片）

一定要有熱誠 「我們前途在我們手」

讀電腦到入行，到成為銀行大班，王冬勝成功之道又是什麼？他表示，要講運氣，但機會到時，一定要拼搏，「有熱誠，對所做的嘢好熟，才有機會。」

另外，他認為要聽多一些人的意見，擁多一些新想法，才可團結不同部門的人做多些新產品。最後，也要胸懷若谷，找一些「比你叻的叻人」，而心境上要知道這個世界在「轉」，也要跟著它轉，或者比他轉得更快，「科技變化較人的變化大，人如何跟得上是很大的挑戰。」

講及年輕人上位的問題，王冬勝指，年輕人一定有機會，「一支水上市，都可以﹙創造﹚咁多錢出來，變首富！」不過，本港經濟仍屬「舊經濟」，王冬勝明言，年輕人要有希望，香港必須發展新經濟，「科技、人工智能、環保、醫藥等，都是新經濟例子。」訪問尾段，他寄語港人一句︰「我們前途在我們手！」