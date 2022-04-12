譚仔力谷女團以Hip-hop衝擊樂壇　派台歌由鄧東成EAST CITY等操刀

譚仔雲南米線（譚仔）旗下的「譚仔女聲合唱團」（譚仔女團）繼去年與林家謙合唱「譚仔廿五周年」主題曲《二十五小》後，宣布繼續以音樂衝擊全球樂壇，這次新作將於4月14日正式派台，走hip-hop風格，除了邀來李一丁及鄧東成EAST CITY等音樂人製作之外，更與來自紐約的音樂單位合作。

譚仔表示，去年成軍的「譚仔女聲合唱團」由「大埔超級城店店長」玲玲姐（隊長）、「天水圍天盛店副店長」彩燕姐 （副隊長）、「區域經理」英姐、「油麻地店店員」丹琪姐以及「馬鞍山頌安店店員」妮妮姐組成，首度推出hip-hop新作，以說唱道盡香港疫情下的人生百態，為港人帶來正能量。

譚仔指，新歌製作團隊邀來年僅19歲的鄧東成EAST CITY作曲及李一丁監製。二人曾共同參與人氣組合Mirror成員「教主」Anson Lo的《Megahit》、鬼才組合MC $oHo & KidNey的《係咁先啦》及《跌嘢唔好搵》，以及天后莫文蔚的《婦女新知》的製作。

譚仔又指，曾參與製作歌曲〈天水圍驚驚〉的鄧東成EAST CITY，更形容彩燕姐為「天水圍Lisa」。獲專業音樂人稱讚，譚仔女團成員彩燕姐稱：「我亦希望繼續用作品說話，帶著啖啖譚仔味的音樂和米線，與一班年青音樂人朝著『亞洲第一』的夢想進發！」