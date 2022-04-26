「股神」巴菲特最後一屆慈善午餐拍賣將至！　起拍價近20萬元

「股神」巴菲特日理萬機，想與其本尊共晉午餐，聆聽這位投資界高手的一席話，相信是不少金融界人士的宿願。其實只要願意做善事，還是仍有機會，皆因自2000年起，每年「股神」為協助格萊德（Glide）基金會籌款，會將能與他共晉一日午餐的機會拍賣。這項國際財金圈的盛事，一直以來均相當受歡迎，並為基金會籌募逾3,400萬美元善款。若過往未能競拍成功者，今年一定要加把勁。因為這項慈善拍賣會，會踏入最後一屆！

格萊德基金會表示，今屆將是最後一屆的午餐拍賣活動，拍賣將於6月12日在eBay上開始，並將於6月17日結束，起拍價為2.5萬美元（19.6萬港元）。

從2000年開始，除了新冠疫情期間以外，巴菲特每年都會舉辦午餐拍賣活動，所得款項捐給格萊德基金會。這項慈舉歷來已為基金會，籌得超過3,400萬美元善款。

成功拍賣中標者可帶同7位親朋好友，與巴菲特在紐約曼哈頓的Smith & Wollensky牛排館共進午餐。

中國巴菲特曾成功投得與股神晉午餐機會

過往不少中﹑外財金界人士，成功競投與股神午餐的機會，包括有中國巴菲特之稱的段永平，及內地基金經理趙丹陽。

至於該項慈善拍賣金額的紀錄，是在2019年創下，當時一位匿名人士以456.7888萬美元，成功投得與股神共晉午餐的機會。