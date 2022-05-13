MIRROR演唱會反應熱烈　李澤楷﹕視需求及股東利益考慮增門票供應

電訊盈科（0008）旗下男團MIRROR吸金力強。該公司的免費電視ViuTV，去年亦得益於MIRROR帶動廣告收益，業務表現進一步改善。主席李澤楷於股東周年大會上指出，ViuTV業務發展不俗，從去年起EBITDA層面已錄利潤，較預期提早2年。

他指出公司發展不會只單靠一個團體，目前MIRROR正處於收成期，公司內亦有逾50個藝人組成不同組合，尚處於投資期，不少有潛質藝人及節目內容仍未發揮出來。

對於MIRROR演唱會門票優先訂購反應熱烈，李澤楷指出了解到門票在短時間內售罄，未來會視乎需求及股東利益，考慮增加演唱會次數及門票供應，並作出適當調整，讓客戶更容易看到演唱會。他亦期望可獲得更多海外收益，未來一至兩年可能對團隊設下海外收益指標。

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短期內不改變派息政策

李澤楷又指出，旗下的串流服務Viu在東南亞於多方面已屬數一數二。雖然Netflix及迪士尼等競爭對手投入大成本進行製作，但是公司在製作及節目成本較為審慎，未必會採取與競爭者相同的策略。

他亦指出縱使電盈有數個生意仍處於投資期，可是在短期內不會改變派息政策。