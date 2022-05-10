MIRROR官方歌迷會年費$440註冊懶人包　鏡粉衝入登記大塞車有bug?

撰文：白兔糖
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【MIRROR/鏡粉/MIRO/歌迷會】各位鏡粉注意~MIRROR官方歌迷會今日（5月10日）正式開始登記，只要用電郵、Facebook或者Google帳號註冊，並付$440會籍年費就可以加入歌迷會。MIRO們會得到迎新禮盒一份，並訂購MIRROR演唱會、粉絲見面會門票和商品的機會。《開罐》Opener為大家整合了歌迷會的登記懶人包，快點看看吧！

（mirrorweare.com截圖）

各位鏡粉，等了3年MIRROR終於開設歌迷會啦！官方網頁首頁放上MIRROR 12子合照，並寫上「BE OUR MIRO」，相信「MIRO」就是官方歌迷會名。在電腦網頁右上角按「登入/註冊」就可以開始登記流程。

👇👇👇即睇MIRROR官方歌迷會註冊流程👇👇👇

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進入輸入資料的頁面前，網頁先介紹成爲MIRO後的種種福利。當中包括迎新禮盒、訂購演唱會、粉絲見面會和會員專屬商品的機會等等，會費是$440一年。

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每人只限申請並註冊MIRO會籍一次，填寫資料時必須確認内容無誤，註冊成功後將不可更改；而且爲了活動時核實身份，註冊時所用的姓名必須與身份證明文件相同。另一點要注意的是，MIRO的迎新禮盒只限在香港地區寄送，海外粉絲可能要找人代收啦！

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填寫姓名、電話、性別、出生日期地址後，官方網頁會要求大家選擇一位自己支持的MIRROR成員，確認資料後就可以進入付款步驟。粉絲們可以用VISA、Mastercard、JCB信用卡付款。填妥帳單地址並付款後，網頁就會彈出「恭喜你已成爲MIRO」的確認頁面。

（mirrorweare.com截圖）

雖然登記流程簡單，但有鏡粉跟《香港01》表示，在登記時遇上困難。該鏡粉表示，她知道MIRROR官方歌迷會開放登記就立刻申請，不過「填晒個人資料畀錢嗰陣碌唔到卡，試咗兩次之後仲彈走咗去返主頁」。當嘗試再用同一個電郵註冊時，官網就顯示該電郵已經登記可以立刻登入，但她登入時卻不成功。最後需要用另一個電郵申請，並用朋友的信用卡付款才註冊成功。她嘆道：「雖然有驚無險，不過第一下真係好緊張，始終課金註冊入會都係想買演唱會飛，點知Viu連做fans club會員個網都可以塞車。明知一定好多人衝去申請，其實真係可以做好啲…」不過隨後《開罐》嘗試登記時非常流暢，可能是早期大量粉絲湧入令網站短暫發生錯誤。

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