美國政界女股神　佩洛西年回報69%　跟政客投資日漸成風｜林子傑

據彭博社報導,拜登政府對佩洛西(Nancy Pelosi)在與北京關係高度敏感的時刻堅持探訪台灣,感到憤怒。佩洛西除了是一位惹火及極具影響力的政治家外,她還影響著華爾街的一舉一動,自 2020 年以來佩洛西和她丈夫保羅(Paul Pelosi) 幾乎所有的重點投資都有十分可觀的回報。他們2021 年投資組合回報超過50%,大幅跑贏標準普爾 500 指數的 28%。根據 Nancy Pelosi Portfolio Tracker Twitter 網頁在2021 年 10 月 1 日的估計,這對夫婦的投資組合年化回報率已達 69% ,遠高於巴菲特的20%、喬治·索羅斯的20%甚至Medallion基金在高峰期的66%。這也解釋了為何佩洛西的總資產超過一億美元,並且是美國國會裏最富有的成員之一。

與其他國會議員一樣,佩洛西在法律上,必須披露她自己和丈夫的股票交易。在2021年6月,保羅佩洛西在眾議院司法委員會,就反壟斷監管進行投票之前,通過行使看漲期權(call option)購買了 4,000 股谷歌母公司 Alphabet 的股票,而在短時間內賺了 530 萬美元。因為反壟斷監管對科技巨頭的未來增長和商業模式造成重大威脅,這筆交易引起了極大的爭議。佩洛西當時對媒體表示,她對自己丈夫的投資一無所知,但在此之後,華爾街投資者和社交媒體開始緊貼他們夫婦的投資動向,不少投資網站更稱,佩洛西為本世紀最成功的交易員。美國社交投資應用程式 Iris ,更允許散戶投資者追蹤佩洛西並複制她的投資策略。

不少投資網站稱,佩洛西為本世紀最成功的交易員。(GettyImages)

圍繞政客的 ETF 主題越來越受到關注

在過去幾年中,越來越多圍繞政客或政治觀點的投資策略及ETF 開始湧現,為資金成為表達政治價值觀的媒介。例如,Point Bridge GOP Stock Tracker ETF (MAGA) ,投資於符合共和黨政治信仰的150 家標準普爾500公司。還有美國保守價值 ETF (ACVF), 只投資“不敵視”保守價值的大盤核心股票,所有支持“自由議程”的公司被排除在外。

還有今年三月在 MERJ 交易所掛牌的內幕投資組合 ETF (INSDR) ,該基金是一個跟蹤美國一些政客交易活動的投資組合,並將讓投資者有機會從他們可獲得的內幕資訊中受益。

佩洛西反對禁止國會議員及其配偶在任期間持有或交易個股的建議。(AP)

佩洛西怎樣回應國會議員有利益衝突的指控?

Insider 的「Conflicted Congress」調查發現, 66 名立法者違反了 2012 年一項旨在遏制利益衝突的條例《Stop Trading on Congressional Knowledge (STOCK) 法》。例如,制定反菸草政策的成員,被發現投資於菸草公司; 制定氣候危機政策的國會議員,被發現投資於化石燃料公司;更嚴重的是,多位贊成大規模提高軍費開支的議員,被發現擁有國防承包商的股票。

當記者問到,佩洛西丈夫是否曾根據她提供的資訊進行交易時,佩洛西回答說:“絕對沒有。”

當有媒體提議禁止國會議員及其配偶,在任期間持有或交易個股的想法。佩洛西的回應是「我們是一個自由市場經濟。他們應該能夠參與其中」 (We are a free-market economy. They should be able to participate in that.)。

筆者為證監會持牌代表,筆者的投資組合裏沒持有MAGA、ACVF和 INSDR的股票和相關的衍生工具。

作者介紹:馬山資本董事總經理,資深投資人,半個媒體人。香港浸會大學校董會成員,香港證券及投資學會(HKSI)董事會成員, 香港社會創投基金(SVHK)非執行董事,上市公司和投資基金的非執行董事。特許財務分析師(CFA)及註冊會計師。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點,不代表香港01的任何立場,香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外,以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。