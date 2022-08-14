龍湖吳亞軍　用一煲湯點撥下屬　向下放身段　向上敢求教｜知薇

回內地四年多做PE的好友CC，趁著換工作的「garden leave」和3+4隔離的新政策，回港遊玩兼探朋友。知薇當然要為老友接風洗塵，早早訂好上環一間高級中菜，拉上我們這班事業女性朋友們一起敘舊交流。

29樓窗外上環的夜幕降臨，包廂玻璃門一拉，在翠綠撞玉白色中式風格的空間裏，一群女人就推杯換盞、嘰嘰喳喳不停了。風花雪月自不待言，但說起搞錢搞事業，才是我們這班人的共同志趣。四道精彩有趣的頭盤後，侍應上冬蟲草鮮響螺燉湯時，CC竟撲哧笑出聲，分享了個國內女性創業界的段子。

我們在職場商場裏，最要學甚麽？

CC話說，國內有位身價過億的女性創業家位霖，十幾年前曾做過龍湖地產女老總吳亞軍的生活助理。位霖回憶做助理第一天，幫老板盛湯時，因不認識蟲草，而誤當成湯裏的樹枝扔掉了。事後位霖誠實認錯，吳老總不僅自己笑破肚皮，到了公司還從CFO到清潔阿姨，逢人就說這糗事。

見到位霖尷尬，吳亞軍私下點明用意：「你若覺得難堪，就要快速成長，見識世界上的好東西。若想成長，就把這件事講給至少20個比你優秀的人聽。」位霖聽話照做，當日陪吳總和銀行行長午餐時，位霖借上湯的時機，向行長坦誠了自己這樁糗事。出人意料的是，銀行行長充滿善意地回應：「沒有關系的，你現在還小，世界很大。未來你還有很多機會，在漫長的人生，去感受這世界很多貴重的和美好的事物。」

午餐後，吳亞軍再次點撥位霖：「我今早跟清潔阿姨說你不認識蟲草，她就把你笑了一頓，但她也不一定認識蟲草。你跟行長說，他鼓勵你，未來還有很好的人生可以去體驗。這說明甚麽？越窮的人，越人擠人、人踩人，因為在他們的世界裏，資源有限，被你拿走了，她就沒有了。越中上層的社會，越人鼓勵人、人捧人、人幫人，是一個感恩、幫助和交換的世界。」

通過蟲草事件，位霖學會與三種階層的人交往的方式。遇到不如你的人，由得他嘲笑排斥你，才不會當你是他的危機，為你設置很多障礙。遇到同階層的人，要學會用同等價值去交換（比如人捧人）。遇到比你更好的人，直接尋求幫助就行，因為上層人交往的方式就是人幫人，你的感恩就是最好的回饋。

CC 總結，在職場商場，我們最要學的就是做人。向下放低身段，平級等價交換，向上大膽求教，持續給出對方的需要，就算不平步青雲，也可左右逢源。

聽罷轉頭，發現老板兼總廚Vicky在微開的玻璃門口，微笑著點頭同意，似乎他也聽了有一會了。眾人舉杯謝謝Vicky的美味和CC的分享，令這份燉湯變得更有深度、更值得回味。

【財經專欄】見薇知著．知薇｜資深金融圈內人

見慣京城春秋，經歷英倫風雨，安住香江之港。思考金融現象，分析職場百態，探究健康秘密。

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