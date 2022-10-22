二十大釋出利好信號　帶動醫藥股近期表現強勁｜伍禮賢

近期醫藥股表現強勁，既包括信達生物（1801）、亞盛醫藥（6855）、榮昌生物（9995）、科濟藥業（2171）等生物製藥股份，亦包括石藥集團（1093）、中生製藥（1177）、微創醫療（0853）等醫藥醫療股份。其實除了港股市場，內地醫藥股的表現同樣出色，相關行業板塊主要受到正在進行的二十大會議所釋放的信息所支持。

在中共總書記﹑國家主席習近平於二十大報告內容中，提及保障人民健康、健全公共衛生體系、加強重大疫情防控救治體系和應急能力建設等內容，從而對該板塊形成利好的消息面。筆者認為，未來中央對醫療健康產業的發展會有以下幾個方向。

首先，中央會加強對內地目前醫療體系的建立力度，加大投入完善醫藥保障。因此，這對於整個醫藥板塊而言，均能受惠。在醫藥股方面，類別產品較多，以及同時具備仿製藥及創新藥的藥企相對更能受惠。例如石藥股份、中生製藥、翰森製藥（3692）等。對於具分銷及銷售領域的企業，同樣受惠，例如華潤醫藥（3320）、國藥控股（1099）等。而醫療設備股方面，威高股份（1066）、微創醫療、海吉亞醫療（6078）等各自在市場中的佔有率較為領先，可受惠更高。

其次，預期中央亦希望居民醫療方面得到更好保障。因此，未來在政策層面有機會延續過去的藥品、醫療機械集中採購政策，這一方面對行業短期而言，是重新洗牌的過場；而長線而言，則有助促進先進藥企的競爭力。

另一方面，二十大亦提及促進中醫藥傳承創新發展，預期對於中醫藥產業的發展壯大具利好作用，惟需值得留意的是，中醫藥產業歷史悠久，而平時消費者對不同牌品產品的認知需要一個較長時間的認同過程。因此，對於現時本身已具較高市場信譽的企業相對更易受惠，例如同仁堂國藥（3613）、白雲山（0874）、東陽光藥（1558）等。

重點股份方面，不妨關注石藥集團。石藥近年的新上市藥品貢獻持續上升，成藥業務亦見穩定增長，近年亦積極投放資源在創新藥上，近期一款治療神經系統及治療抗癲癇藥物已獲國家藥品監督管理局註冊批件，相關的創新藥物有望為公司未來幾個財年的盈利增長帶來明顯動力。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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