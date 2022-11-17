劍神張家朗分享理財心得﹕做定存　Mirror Jeremy用社媒學投資

東亞銀行推出針對年輕客戶市場的BEA GOAL全數碼綜合理財戶口，並邀請得Mirror成員Jeremy（李駿傑）、香港劍擊運動員張家朗及張小倫，成為品牌代言人。張家朗表示，最近剛從德國回來，又立刻需要為下月比賽作準備，同時學業方面也剛開始，生活非常忙碌，加上由於參與運動比賽等關係，經常不在香港，故此理財方面偏好網上平台，不用親身花時間到分行處理。



張家朗﹕無買股票基金投資

他又分享，自己雖然沒有買股票基金投資，但有做定期存款，認為透過BEA GOAL做定存非常方便，起存額僅為1,000港元，非常適合年輕人。

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Jeremy以網購買貓玩具

Jeremy就表示，自己本身是東亞銀行客戶，會透過東亞的社交網絡平台，去了解東亞在投資方面的貼士。他平時連購物也偏好用網上平台，笑言連貓玩具也是通過網購買得。網購結帳他選擇用東亞BEA GOAL信用卡，即批即用，並能獲得相關回贈及自動分期付款功能。

張小倫﹕買基金分散投資

而張小倫就表示，自己會買股票，也會認購基金來作分散投資，但身為運動員生活相當忙碌，不能一直關注市況，而BEA GOAL的智能基金助理就能幫助到他，認購金額門檻僅為1,000元。