港股一度收復2萬點關　全日升305點　光伏股手機設備股當炒

美國股市在聖誕長假期後，於周二（27日）復市，走勢個別，其中道指微升而反映科技股走勢的納指下挫逾百點。個別方面，電動車生產商表現疲弱，其中龍頭Tesla再瀉11%，調低本季交付量預測的蔚來（9866），其在美預託證券下挫逾8%。亞太區股市方面，日股早段挫逾200點式不足1%，韓股跌幅更劇烈逾2%。



【16:38】恒指全日升305點

港股在長假期後高收，更一度重上2萬點心理大關。信義光能（0968）更為今日表現最佳藍籌股。

恒指收市報19898點，升305點，國指收市報6772點，升129點，科指升88點，報4212點，成交額為1,219億元。

光伏概念股成為投資者追捧對象，信義光能升8.3%，收市報8.85元，協鑫科技（3800）升6%，福耀玻璃（3606）升1.7%。

手機設備股同樣高收，舜宇（2382）升7.5%，瑞聲（2018）升2.8%，信利（0732）升0.8%。

內銀股亦獲得投資者垂青，招行（3968）升4%，中行（3988）升2.2%，建行（0939）升4.1%。

金融股方面，友邦（1299）升0.2%，港交所（0388）升0.8%，滙豐（0005）升1.3%。

【15:27】耀才派特別息70仙

耀才（1428）宣布向股東派發特別股息70仙。受到有關消息刺激，股價曾高見1.97元，最新報1.89元，升13.9%。

【15:06】內地股市低收

內地股市低收，上證收市報3087點，跌8點，深成收市報11010點，跌95點，滬深300指數收市報3871點，跌16點，創業板收市報2338點，跌21點。

亞太區股市方面，日股跌107點，報26340點，台股跌155點，報14173點，韓股跌52點，報2280點。

港股方面，恒指最新報19842點，升249點，國指升103點，報6746點，科指升60點，報4184點。

【14:16】恒指最新報19831點

恒指升幅收窄，最新報19831點，升238點，國指最新報6742點，升99點，科指升64點，報4189點。

藥明生物（2269）升8%，信義光能（0968）升6.7%，新奧能源（2688）升5.9%。

【13:08】港股升幅午後收窄

恒指升幅午後收窄，最新報19972點，升379點，國指升152點，報6795點，科指升99點，報4233點。

信義光能（0968）升7.3%，新奧能源（2688）升6.3%，百威（1876）升3.6%。

【12:21】港股半日揚逾400點

內地將於1月8日無須入境人士進行集中隔離管理，受到有關消息刺激，港股今早曾升逾500點，同時企穩2萬點大關。醫藥股﹑科技股成為投資者追捧對象。

恒指中午收市報20011點，升418點，國指升172點，報6815點，科指升112點，報4236點，成交額約為716億元。

藥明生物（2269）為今早表現最佳藍籌股，中午收市報58.45元，升8.1%。藥明康德（2359）升3.9%，京東健康（6618）升1.5%。

科技股方面，阿里（9988）升3.1%，騰訊（0700）升1.9%，美團（3690）升2.2%，小米（1810）升4%，百度（9888）升1.8%。

金融股亦上揚，港交所（0388）升1.4%，滙豐（0005）升1.3%，建行（0939）升4.3%，招行（3968）升5%。

消費股方面，潤啤（0291）升2.5%，百威（1876）升4.7%，海底撈（6862）升5.3%。

【10:25】恒指升幅擴大至逾500點

港股升逾500點，恒指最新報20096點，升503點，國指升187點，報6830點，科指升115點，報4240點。

藥明生物（2269）升6.6%，新奧能源（2688）升5.6%。

復星醫藥（2196）逆市跌1.4%。

【10:10】恒指重上2萬點

港股在長假期後表現突出，並且重上2萬點，恒指最新報20022點，升429點，國指升161點，報6804點，科指升99點，報4223點。

周大福（1929）曾高見16元，創1個月新高，最新報15.82元，升1.8%，阿里（9988）升2.7%，友邦（1299）升1.3%，港交所（0388）升1.4%。

汽車股比亞迪（1211）轉跌為升，最新報194.6元。

【09:40】港股升幅擴至逾300點

內地將於下月8日，容許入境人士無需要前往隔離設施接受隔離。今早具消費及零售概念的股份均上揚，海底撈（6862）升6.7%，安踏（2020）升3%，潤啤（0291）升3.2%，恒隆（0101）升2.2%，友邦（1299）升2.2%，香格里拉（0069）升2.7%。

至於醫藥股方面，阿里健康（0241）跌2.3%，京東健康（6618）升1.2%，國藥（1099）升0.2%，復星醫藥（2196）跌3.5%。

港股升幅擴大，最新報19930點，升337點，國指升111點，報6754點，科指升66點，報4190點。

【09:25】港股高開194點

恒指今日在長假期後復市，高開194點，報19787點，國指報6706點，高開63點，科指高開40點，報4165點。

電動車股蔚來（9866）跌6.1%，小鵬（9868）跌6.8%，理想汽車（2015）跌7.6%，零跑（9863）跌2.7%。

科技股方面，阿里（9988）升0.9%，騰訊（0700）高開1.5%，美團（3690）高開1.6%。

金融股方面，滙豐（0005）高開0.2%，港交所（0388）高開1.3%。

內房股方面，獲大股東貸款逾50億元人民幣，碧桂園（2007）高開2.2%，龍湖（0960）升0.6%。