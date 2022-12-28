東瀛遊公布最新行程安排　取消部分快運北海道旅行團

日本政府昨公布收緊防疫限制，由本月30日起中港澳地區赴日航班只限使用東京成田、羽田機場、關西國際機場及名古屋中部國際機場著陸。東瀛遊（6882）公布，已緊密與航空公司商討，跟進航班安排。



東瀛遊表示，12月29日（明日）乘搭日本航空與EGL北海道合作專機的旅行團，將如期出發，並於1月2日由北海道直航回港，整個行程不受任何影響。同時，已經安頓好此刻於當地滯留及今明兩天出發的旅客。

詳情如下﹕

【乘搭香港快運的旅客】

12月23至27日出發之團隊：

東瀛遊表示，今早已與航空公司爭取安排於今日以及12月30、31及1月1日將旅客由北海道直航送返香港。

12月28及29日出發之團隊：

東瀛遊表示，由於回程航班，未能確認，決定將取消行程。旅客可選擇保留團費或全數退款，稍後將有專人個別跟進處理。

【乘搭香港航空的旅客】

12月26日出發之團隊：

東瀛遊表示，已向香港航空爭取安排客人於1月1日如期返港，行程將不受影響。

12月27、28日出發之團隊：

東瀛遊指，已安排內陸航班轉飛東京，由東京如期返港。

12月29日出發之團隊：

東瀛遊指，正在向航空公司跟進，希望安排客人於1月4日直航如期回港，如有進一步安排即會再次及時公佈。

【乘搭國泰航空的旅客】

東瀛遊表示，正在向航空公司積極跟進航班安排，如有進一步安排即會再次及時公佈，呼籲客人耐心等候。

【於12月30日或以後出發或前往日本其他受影響地區的旅客】

至於其他受影響地區 （沖繩、高松、北海道等）之團隊，東瀛遊正在向航空公司跟進航班安排，強調如有進一步消息即會儘快公佈，呼籲旅客耐心等候。如因受影響而未能出發之旅行團，東瀛遊稱，將按出發日期先後次序分批安排，旅客可選擇保留團費或全數退款，不受任何手續費。 稍後將有專人個別跟進處理，呼籲旅客毋須急於致電查詢。

東瀛遊又指出，已確認逾500名身處北海道旅客可如期返港，可是在未確認於1月2日回程機位，所以取消明日（29日）及周五（30日）出發﹑乘搭香港快運前往北海道札幌的旅行團，涉及120名旅客。至於明日乘搭日航的旅客出發的160名旅客可以如期出發。

東瀛遊指出，客人可以選擇轉團﹑保留團費或全額退款，不收手續費。

東瀛遊執行董事禤國全指出，日本團由周五至1月下旬有逾5,000人報名，其中超過3,000人受影響，正積極聯絡航空公司尋求適切方案，了解如何調配航班，安排客人轉往東京﹑名古屋及大阪。