2023年投資策略要夠「下游」　富途引發通關「旺財」迷思｜鄭昆侖

對於很多仍然深信「低息是永恒」的投資者來說, 2022年應該是可怕的一年。純以指數表現去計算,恒指全年從23,397點跌至19,781點 (15.5%)，大數計仍算是可以接受的。

2022年「叻仔叻女」才是蝕得最「甘」

只不過, 不少人做了很多「叻仔叻女」行為, 令財富加速貶值。 舉例說, 有人因為相信了「Cash is King」而在10月底(恒指約14,687點)出售了在香港上市的股票。又有人因為相信了銷售員的說話而以槓杆借貸的形式投資了基金, 結果是因為相關資產(例如股票、債券)價格下跌而導致淨資產值(NAV)大幅下跌，甚至是被「Call Margin」而令淨資產值接近清零。再者, 又有「叻仔叻女」自從2021年起計開始信了「Decentralization (去中心化)」、「銀行存款很低息」、「Crypto大有錢景」等原因而投資各種虛擬貨幣以及相關平台。年初至今Bitcoin已由47,000美元的水平大跌至約16,500美元的水平。不少虛擬貨幣平台(包括FTX)甚至出現破產情況。

筆者之前有說過有不少本地富二代、富三代近年以來十分熱衷於虛擬貨幣市場, 包括相關的項目(Metaverse、NFT)。同時間, 不少這些有錢人亦是涉及大量房地產產。因此, 會否因為環球息口水平高企、不少虛擬貨幣市場出現大起大跌, 而導致「火燒連環船」的局面呢？

其實, 在2021至2022年只要夠「躺平」、夠「大智若愚」、又夠「大勇若怯」, 原則上已夠跑贏市場內75%的人了。

富途控股宣佈推遲在香港上市的計劃。﹙資料圖片﹚

富途事件: 不反對出國旅行 但不代表內地當局贊成內地人將資金移離中國大陸

至於2023年的環球投資展望, 除了在2022年11至12月出現的反彈市而鼓勵多了投資者關注ATMXJ等中資科技股之外, 相信有更多人亦因為中國內地當局大幅放寬防疫政策而對「通關」概念感興趣。

至於通關因素, 本地商戶以及金融機構期望可以旺丁又旺財。先不要說整個行業規模能否恢復到2018或2019年的收入水平, 能否真正的「旺財」亦是值得留意。

在1月8日內地當局放寬旅遊措施之前, 有兩件事情值得留意。首先,在2022年12月29日富途控股宣佈推遲在香港上市的計劃。

另外,在2022年12月30日晚上, 中國中證監表示，近年以來富途控股以及老虎證券未經中證監核准，面向境內投資者開展跨境證券業務。根據內地《證券法》等相關法律法規，相關行為已構成非法經營證券業務。按照「有效遏制增量、有序化解存量」等等的思路，中國中證監擬要求富途控股、老虎證券對上述違法違規行為進行整改。

在2022年12月30日, 在美國上市的富途控股(美股: FUTU)的股價大跌31.0%, 收報40.65美元。

富途事件有可能在暗示內地當局並不反對中國大陸人出國旅行, 但並不代表內地當局贊成內地人將資金移離中國大陸。再者, 自從2021年年中起開始的內地房地產泡沫爆破, 所削弱的區內消費力、投資力, 並非可以在幾年之內達到完全恢復。

能源價格在2022年6月見頂，為通脹減壓。（路透社）

2023年最緊要夠「下游」

比較上正面一些的情況, 反而可能是成熟市場的股票前景。即使是今日, 大部份基金經理、分析員、財經專家、網紅都在異口同聲地認為2023年環球多地將會出現「Stagflation (滯脹)」情況。筆者並不太清楚GDP低增長會否一定發生, 但是可以幾肯定在歐美等成熟經濟體未必會出現所謂的「高通脹」問題。

在2022年11月, 美國的CPI通脹率約為7.1%水平(按年)。至於2023年, 實際通脹率水平有可能回落至4至6%左右的水平, 亦即低於市場預期。

1) 能源價格在2022年6月見頂、2)航運價格已經大幅回落、3)加息情況開始壓住全球樓價(包括租金)、4)各行各業的減薪裁員潮(其中以地產、Fintech、金融、IT的情況也很嚴重), 將會令成熟經濟體的通脹情況降温。

因此, 願意想多一兩步的投資者現時不太值得跟隨大多數基金經理「重倉(Overweight)」上遊能源股。相反, 現時應該集中的資產類別反而是屬於下游概念的環球工業股、下游公用股等等。

【財經專欄】「侖」理講價．鄭昆侖｜善恆證券策略師

作者介紹：筆者 Albert (分析員的告白 / Albert Analyst)為特許財務分析師﹙CFA﹚，從事投資行業十多年，包括買方研究分析、獨立股評分析等工作。Albert的投資（投機）理念是尋找鮮為人知的宏觀以至行業趨勢，在人群未湧入前買入「優質資產」。

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