美國加息｜聯儲言論市場「啱聽」利好股市　渣打：待恒指回落再買

美國聯儲局加息幅度進一步放慢至25個基點。債市投資者一直憧憬美國會於今年下半年掉頭減息,主席鮑威爾雖然點明:「不用指望今年減息」,企圖向市場潑冷水。不過,從股匯債市投資市場反應看,市場解讀今次議息是「全面鴿派」,並將焦點放在利好資訊上。



有分析師提醒,要注意股市有機會借好消息回吐,特別是技術指標上有「超買」訊號的港股,恒指現時仍處在22000點樓上,年內累積升幅高,不宜急追。



投資市場對今次加息反應屬正面,美元亦見拾級向下,美元指數跌穿101,再創近一年低位。(路透社)

美匯穿101見近一年低 美股V彈

聯儲局最新加息25個基點,意味今輪加息周期,在短短12個月內,指標利率的累計加幅已達到4.5厘。和去年7月以來的前四次會議一樣,今次加息決策得到FOMC投票委員全票支持。

這是聯儲局連續第二次放慢加息步伐,也是自去年3月以來首度一次加息僅25個基點。投資市場對今次加息反應屬正面,美元亦見拾級向下,美元指數跌穿101,再創近一年低位。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝(圖右)渣指出,美國再度將加息步伐放慢,鮑威爾的言論,市場「岩聽」,視為「全面鴿派」。(資料圖片)

美元走弱一向對資金流入新興市場有利。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指出,美國再度將加息步伐放慢,鮑威爾的言論,市場「啱聽」,視為「全面鴿派」,特別是市場將焦點放於通脹物價確認受控之上,因而觸發隔晚美元指數受壓穿101,美股V彈,納指彈近3%。

港股方面,恒指今早高開約200點,見22276點,科技股表現最突出,不過午前卻一度出現倒跌,反覆在22100點上下爭持。

港股高開後一度倒跌 分析師:未宜高追

在投資部署上,梁振輝則提醒,現時市場分析對聯儲的言論十分正面,觸發股市急升;不過,不宜看輕美國經濟基本面正轉差,企業盈利亦受壓,多間科技股宣布裁員。這些因素,在未來亦會對港股造成利淡。

因而,他認為港股經歷自去年底以來的升浪,技術上已經有「超買」訊號,現時恒指身處22000點樓上,不宜高追,可待恒指回調至20000附近才分注吸納,「唔好高追,等回落先買,起碼坐(貨)得舒服啲」。

鮑威爾指出在停止加息前,「at least a couple more hikes to come」,意味至少加多兩次息。不過,多位著名投資者及基金界人士,卻和聯儲局不盡相同。(資料圖片)

對於美國加息步伐方面,鮑威爾指出在停止加息前,「at least a couple more hikes to come」,意味至少加多兩次息。不過,多位著名投資者及基金界人士,卻和聯儲局不盡相同。

有「新債王」之稱、雙線資本(DoubleLine Capital)首席執行官兼首席投資官岡拉克(Jeffrey Gundlach)則預計,聯儲局只會再度加息一次,而非如儲局所講的多次。

理據在於聯儲局主席鮑威爾的關注點,並不是近期股市及資產市場的反彈浪,反而是市場利率的提高。市場解讀為鮑威爾開始擔心利率急增對投資市場的打擊。岡拉克指出,聯儲局主席鮑威爾表明正關注抗通脹債券(TIPS)市場,該市場去年收益率大幅上升,並成為風險資產的主要阻力。而它們已經停止上漲,「我有一種感覺,今年上半年實際收益率不會上升。」

中銀香港私人銀行副總經理陳衞全表示,今次已經是美聯儲連續第二次減慢加息步伐,證明美國加息週期已逐漸步入尾聲,主因是美國通脹率升至去年第四季9%的高位後已呈現下降趨勢。陳衞全相信,美聯儲今年仍有一至兩次的加息機會,當終極利率升至5厘後,才會停止加息。他指出,今年餘下時間減息的機會不大,因為美國最近的就業及經濟增長數據仍然非常理想,令年內出現大幅度衰退的機會不大。