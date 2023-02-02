美國加息｜聯儲言論市場「啱聽」利好股市　渣打：待恒指回落再買

美國聯儲局加息幅度進一步放慢至25個基點。債市投資者一直憧憬美國會於今年下半年掉頭減息，主席鮑威爾雖然點明：「不用指望今年減息」，企圖向市場潑冷水。不過，從股匯債市投資市場反應看，市場解讀今次議息是「全面鴿派」，並將焦點放在利好資訊上。



有分析師提醒，要注意股市有機會借好消息回吐，特別是技術指標上有「超買」訊號的港股，恒指現時仍處在22000點樓上，年內累積升幅高，不宜急追。



投資市場對今次加息反應屬正面，美元亦見拾級向下，美元指數跌穿101，再創近一年低位。（路透社）

美匯穿101見近一年低 美股Ｖ彈

聯儲局最新加息25個基點，意味今輪加息周期，在短短12個月內，指標利率的累計加幅已達到4.5厘。和去年7月以來的前四次會議一樣，今次加息決策得到FOMC投票委員全票支持。

這是聯儲局連續第二次放慢加息步伐，也是自去年3月以來首度一次加息僅25個基點。投資市場對今次加息反應屬正面，美元亦見拾級向下，美元指數跌穿101，再創近一年低位。

渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝（圖右）渣指出，美國再度將加息步伐放慢，鮑威爾的言論，市場「岩聽」，視為「全面鴿派」。（資料圖片）

美元走弱一向對資金流入新興市場有利。渣打香港財富管理投資策略主管梁振輝指出，美國再度將加息步伐放慢，鮑威爾的言論，市場「啱聽」，視為「全面鴿派」，特別是市場將焦點放於通脹物價確認受控之上，因而觸發隔晚美元指數受壓穿101，美股V彈，納指彈近3%。

港股方面，恒指今早高開約200點，見22276點，科技股表現最突出，不過午前卻一度出現倒跌，反覆在22100點上下爭持。

港股高開後一度倒跌 分析師：未宜高追

在投資部署上，梁振輝則提醒，現時市場分析對聯儲的言論十分正面，觸發股市急升；不過，不宜看輕美國經濟基本面正轉差，企業盈利亦受壓，多間科技股宣布裁員。這些因素，在未來亦會對港股造成利淡。

因而，他認為港股經歷自去年底以來的升浪，技術上已經有「超買」訊號，現時恒指身處22000點樓上，不宜高追，可待恒指回調至20000附近才分注吸納，「唔好高追，等回落先買，起碼坐（貨）得舒服啲」。

鮑威爾指出在停止加息前，「at least a couple more hikes to come」，意味至少加多兩次息。不過，多位著名投資者及基金界人士，卻和聯儲局不盡相同。（資料圖片）

對於美國加息步伐方面，鮑威爾指出在停止加息前，「at least a couple more hikes to come」，意味至少加多兩次息。不過，多位著名投資者及基金界人士，卻和聯儲局不盡相同。

有「新債王」之稱、雙線資本（DoubleLine Capital）首席執行官兼首席投資官岡拉克（Jeffrey Gundlach）則預計，聯儲局只會再度加息一次，而非如儲局所講的多次。

理據在於聯儲局主席鮑威爾的關注點，並不是近期股市及資產市場的反彈浪，反而是市場利率的提高。市場解讀為鮑威爾開始擔心利率急增對投資市場的打擊。岡拉克指出，聯儲局主席鮑威爾表明正關注抗通脹債券（TIPS）市場，該市場去年收益率大幅上升，並成為風險資產的主要阻力。而它們已經停止上漲，「我有一種感覺，今年上半年實際收益率不會上升。」

中銀香港私人銀行副總經理陳衞全表示，今次已經是美聯儲連續第二次減慢加息步伐，證明美國加息週期已逐漸步入尾聲，主因是美國通脹率升至去年第四季9%的高位後已呈現下降趨勢。陳衞全相信，美聯儲今年仍有一至兩次的加息機會，當終極利率升至5厘後，才會停止加息。他指出，今年餘下時間減息的機會不大，因為美國最近的就業及經濟增長數據仍然非常理想，令年內出現大幅度衰退的機會不大。