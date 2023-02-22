中國據悉要求國企逐漸停用Big Four　因憂慮數據安全

去年中美達成就美國上市的中概企業審計達成共識，允許美國會計監管機構，前往香港檢視在紐約上市的中國公司的審計記錄。最新有報道指，中國政府據報要求國有企業逐漸停止聘用四大國際會計師事務所，以維護數據安全。



《彭博》報道指，據知情人士透露，中國政府據悉已要求國有企業逐漸停止使用四大國際會計師事務所。中國財政部等政府部門上月對部分國有企業進行了窗口指導，要求他們在與四大會計師事務所的合同到期後不再續簽。

其中一位知情人士表示，雖然境外附屬公司仍可使用美國的審計機構，但母公司被要求在合同到期後聘請中國內地或香港的會計師。

知情人士稱，中國正尋求遏制與美國有關聯的跨國審計機構的影響，確保中國的數據安全，並促進本土會計行業的發展。他們表示，北京方面多年來一直在向國有企業提出類似建議，但最近重新強調應該使用「四大」以外的會計師事務所。

知情人士稱，有關部門並未設定最後期限，替換將以合同自然到期的形式進行。

已有60家上市公司更換核數師

根據中國財政部數據，四大會計師事務所2021年在華業務收入合計達到206億元人民幣，折合約30億美元。自去年9月PCAOB啟動歷史性檢查以來，大約60家總部設在中國內地的香港上市公司已經更換了審計師，其中既有國有企業，也有民營企業。根據在香港交易所發布的公告，規模較小的內地和香港事務所填補了「四大」留下的近20個空缺。

報道提到，近月更換為較小規模審計機構的公司包括內房遠洋集團（3377）及其附屬公司遠洋服務（6677），他們以最佳企業管制常規為由，更換了連續多年為其提供服務的羅兵咸永道會計師事務所。

雖然「四大」目前在中國占據主導地位，但規模較小的對手正在逐漸崛起。新業務的潛在贏家可能是那些規模較近的競爭對手，例如天健會計師事務所、立信會計師事務所、大華國際和容誠會計師事務所。