消費券｜WeChat Pay HK料市民普遍作日常消費　優惠力度不減

政府即將派發的5,000元消費券，騰訊旗下WeChat Pay HK作為營運商發放消費券。騰訊金融科技副總裁洪丹毅今日（2日）預料今年市民普遍使用消費券於日常消費，WeChat Pay HK消費券優惠力度將與去年持平。



洪丹毅解釋道，2021年消費券推出時，大額消費更明顯，特別是手機、電器等。去年消費模式則比較平穩，日常生活各方面的消費均有增無減，市民用於小額消費的情況亦見增多。

洪丹毅透露，WeChat Pay HK消費券優惠力度將與去年持平，並會夥拍更多銀行，推出綁定銀行卡至WeChat Pay HK的額外消費優惠。

他又指，截至2月，WeChat Pay HK註冊用戶超過500萬，覆蓋超過15萬間香港本地商戶，相信用戶花光消費券後，仍然繼續使用WeChat Pay HK消費。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅指出，WeChat Pay HK註冊用戶超過500萬，覆蓋超過15萬間香港本地商戶。（廖雁雄攝）

全面通關後用戶消費激增

此外，洪丹毅表示，全面通關以來2月6日至2月28日，港人到內地、澳門和日本進行消費的線下跨境交易使用者人數及交易筆數，相比通關前同期（12月6日至12月28日）分別增長12倍和7倍。

而港人於內地線下使用WeChat Pay HK的使用者人數和交易筆數，相比通關前同期分別激增16倍和10倍。

他指出，今年WeChat Pay HK將支持巴士車費支付，同時完善繳費支付場景，目標日後覆蓋本港99%網上生活繳費服務。