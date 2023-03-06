想辨別單邊市與上落市？　參考動向指標一目了然｜聶振邦

上周文末已跟大家賣關子，今次與大家探討的是以股價為參數的指標；不過既非順向指標，也不是逆向指標，而是動力指標。於本系列暫時只看了其中一種，就是蔡金搖擺指標 （Chaikin Oscillator，CHO），筆者預算在未來八至十周，與大家講解另外兩種動力指標，先是動向指標（Directional Movement Index，DMI）。早於1978年，由美國機械工程師、技術分析師威勒斯‧威爾德（J. Welles Wilder）提出。

動向指標對買賣動力的理念

威勒斯認為在股價升跌過程中，走勢得以保持需要動能來配合，當股價上揚時要有向上的動能，才能見續升；反之股價下跌之時，則要有向下的動能，跌勢方能維持。於股價屢創新高或新低的時候，代表相應走向的動能充裕；而隨著動能轉弱，股價就會出現拐點，就是升勢的最高點（高位）或是跌勢的最低點（低位），並見走勢逆轉。筆者撰寫這個技術指標系列文章時已多次指出，動能由股份買賣雙方的互動產生，當買方交易較賣方的積極，股價的向上動能漸見形成，反之若見股價的向下動能成型，則由賣方交易較買方的積極所致。透過分析買方和賣方的力度變化，威勒斯指出可藉以找出兩者力道之平衡點，以及股價在買賣雙方的互動之中，其波動趨勢的循環規律，到底是處於「單邊市」還是「上落市」，投資者可透過DMI作出判斷。

動向變動值於正負數之理解

該指標透過對股價的動向變動值（Directional Movement，DM）和股價的真實波幅 （True Range，TR）進行運算，再衍生出三條用來研判股價未來趨勢的參考線，分別是正動向指數（Positive Directional Indicator，+DI）、負動向指數（Negative Directional Indicator， -DI）和平均動向指數（Average Directional Index，ADX）。先看DM，分為上升動向（+DM值）和下跌動向（-DM值），+DM值是本交易日股價高位 （Hn）對減上個交易日股價高位（Hn-1），正數顯示+DM值出現數值；兩個高位相同或對減所得為負數，則DM值以「0」來表示。+DM值見正數，代表股價出現上升趨勢。

至於-DM值是上個交易日股價低位（Ln-1）對減本交易日股價低位（Ln），正數顯示 -DM值出現數值；兩個低位相同或對減所得為負數，同樣DM值以「0」來表示-DM值見正數，代表股價出現下跌趨勢。當某個交易日的+DM值和-DM值均出現「0」，代表股價走勢缺乏方向，既可因「買賣兩閒」，或是「好淡爭持」，所產生的結果。

公式如下：

+DM = Hn - Hn-1 [若對減所得為0或負數，+DM = 0]

-DM = Ln-1 - Ln [若對減所得為0或負數，-DM = 0]

真實波幅以三條公式作比較

再看TR，透過比較三種股價差額，取最大數值。留意差額均毋須理會正負符號 (+/-)，只看數值，這樣稱為「絕對值」。因此，TR就是僅以絕對值作比較，取三者之中的最大數值。

三種比較如下：

本交易日高位減本交易日低位Hn - Ln

本交易日高位減上個交易日收位Hn - Cn-1

本交易日低位減上個交易日收位Ln - Cn-1

有關TR的實際運算，可參考以下例子，中國移動（0941）於2022年3月31日的收市價為54.15元；而4月1日的最高價和最低價分別是54.65和53.90元，故此按上述三種比較 (只取絕對值)，就是

54.65 – 53.90 = 0.75

54.65 – 54.15 = 0.50

53.90 – 54.15 = 0.25

於第三組比較，53.90跟54.15對減理應得出 -0.25；但由於只取絕對值，因此顯示所得為0.25。至於透過上述三種比較，最大值為0.75，所以2022年4月1日中國移動的TR值便是0.75。

有關運用DM和TR如何產生三條用來研判股價未來趨勢的參考線（+DI、-DI和ADX），下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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