AI何時搶走你的飯碗？　20大岌岌可危工種 ｜陳仕娜

ChatGPT會搶走你的飯碗嗎？答案是肯定的。至於ChatGPT取代人類部分職業的時序，以下是來自ChatGPT的回答：

作為一個AI語言模型，ChatGPT的發展速度非常快，但要完全取代人類的職業還需很長時間。

第一階段：ChatGPT將在未來5至10年內取代一些簡單的職業，例如客服、翻譯、寫作等。這些工作需要大量的重複性工作和基礎知識，而ChatGPT可通過機器學習和自然語言處理技術來完成。

第二階段：ChatGPT將在未來10至20年內進一步取代一些複雜的職業，例如醫生、律師、會計師等。這些工作需要更高級別的知識和技能，惟隨著AI技術的不斷發展和改進，ChatGPT可學習更多的知識和技能來滿足這些需求。

至於何時完全取代人類職業？可能需要50年或更長時間。因為有些工作需要更高級別的創造力、情感智能和社交技能等人類特有的能力，而這些能力目前還無法被AI完全模擬。此外，在某些行業中，人類仍具有不可替代的價值，例如藝術家、演員、教育者等。在未來幾十年內，ChatGPT可能會成為許多行業中不可或缺的工具和助手，但是它不太可能完全取代所有人類職業。

AI趨勢專家李開復則分析列出，未來將被AI取代的「20大工作」，以供參考：

最危險的10種工種：

一、電話銷售員

電話銷售將是最快被AI取代的崗位之一，電話銷售類工作是沒有未來。

二、客戶服務員

最先被取代的將是聊天機器人和郵件客戶服務，接著是涉及大量來電和相對簡單產品及服務的語音服務，人類則充當後備人員，處理AI無法處理的聊天或來電，而這過程會為AI積累大量資料，最終令AI的表現超越人類。

三、倉庫工人

機器人將替代人力進行貨物分揀，無人叉車把貨品貨架準確運送到倉庫指定位置。AI將從事搬箱、裝車以及其他倉庫工作，倉儲物流全面自動化的趨勢不可阻擋。

四、出納和運營人員

已有世界級的企業將網店運營人員的數量從兩萬減至一萬名，他們的工序包括文件存檔、處理、採購、庫存管理、錯誤勘查、銷售額估算、向管理層報告調查結果等。隨著商務流程電子化，商務智慧系統讓流程自動化，AI甚至能直接做決策。

五、電話接線員

電話接線員是電話類工作中最不需要用到人際技巧的工作。電話類工作被徹底淘汰只是時間問題而已。

六、收銀員

自助結帳機來勢洶洶，還有智慧販賣機、小型便利店及無人商店日漸盛行。

七、快餐店員

連鎖餐廳推動自動化點餐，下一步就是對食物的準備和烹飪進行自動化。另外，未來還將出現烹飪和上菜全自動化的全新平價連鎖餐廳，「機器人餐廳」將搶走傳統快餐的生意，導致速食員工數量下降。

八、洗碗工

AI超大型洗碗機能直接從餐桌上撤下碗碟，然後把碟碗和銀器洗得鋥亮，為大型餐廳省下人力成本。

九、生產線質檢員

AI檢查商品的損毀和瑕疵情況，這類工作利用電腦視覺處理，同時需要很少、甚至完全無需人力操控。

十、速遞員

速遞員和送貨員正被快遞機器人、小型汽車、大型卡車以及無人機取代。

除上述之外，看起來是金飯碗，卻已「外強中乾」的10大工作，包括銷售與市場研究、保險理賠員、保安人員、貨車司機、消費者貸款受理人、財經及體育記者、記帳員與財務分析師、水果採摘者、專業投資人員、放射科醫師等。李開復指要避開會被AI取代的領域，重新規劃未來的職業。不過愛和同理心，以及人類對陪伴的需求，是冰冷的AI永遠難以取代的。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜｜耀才證券企業傳訊總監

簡介：由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。

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