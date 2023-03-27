百度閉門會議發佈企業級大語言模型平台「文心千帆」

據內媒報導指，百度（9888）取消原定今日（27日）舉行的「文心一言」新產品發布會，改為閉門會議。百度在閉門會議發佈企業級大語言模型平台「文心千帆」。



今日原定的新產品發布會，預計將會發佈有關「文心一言」的雲服務和相關應用產品。有消息人士指︰「對外發布的會議沒有了，改為面向首批邀約測試企業的閉門溝通會」。

百度集團副總裁袁佛玉於在3月24日出席媒體活動時表示：文心一言將改變雲計算市場的遊戲規則，未來提供雲計算服務的廠商比拼點會在於模型好不好、框架好不好，芯片、框架、模型、應用之間協同的好不好等等。雲服務已經到了脫胎換骨的節點，傳統雲和智能雲會完全劃清界限。

百度發佈企業級大模型平台「文心千帆」

在首批文心一言雲服務企業閉門會議上，百度發佈全球首個一站式的企業級大語言模型平台「文心千帆」，是面向客戶提供企業級大語言模型服務的平台，文心千帆推理服務按照調用輸入輸出總字數收費，爲0.012元/1000 tokens。

百度智能雲總裁沈抖現場演示了文心一言五個場景的demo，包括政務服務、金融服務、企業辦公、電商服務、旅遊服務。

據悉，文心千帆大模型平臺包括文心一言、百度全套文心大模型、相應的開發工具鏈，未來，文心千帆還將支持第三方開源大模型。