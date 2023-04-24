動向指標DI雙線並用　避險成效絕對值得參考｜聶振邦

現為探討動向指標（Directional Movement Index，DMI）的第三回，上回已跟大家表示該指標有三條參考線，就是正動向指數（Positive Directional Indicator，+DI）、負動向指數（Negative Directional Indicator，-DI） 和平均動向指數（Average Directional Index，ADX）。+DI和 -DI歸類為方向線，今次與大家分享此兩線的實際應用。兩線用於衡量股價上升和下跌的指標，+DI為上升指標，代表上升方向線；和 -DI為下跌指標，代表下跌方向線。兩條方向線的所有數值，均介乎0至100之間。

+DI的數值越大，代表上升動力越強；而 -DI的數值越大，代表下跌動力越強。兩者重溫公式如下：

+DI值 = （+DM ÷ TR） × 100

-DI值 = （-DM ÷ TR） × 100

DI正負值不同解讀效用

雖然兩條公式均見真實波幅（True Range，TR） 這一變量，但因相應產生比率的分子分別為 +DM（Hn - Hn-1） 和 -DM（Ln-1 - Ln），反映兩線的互相影響可能性為低。我們可透過兩線擺動時的互動，衝量當時是否適合進場或離場。當股價上揚之時，配合 +DI線在上移，並與 -DI線產生交匯，視為出現買入訊號。反之，當 -DI線升穿 +DI線時，則視為出現賣出訊號。留意上述兩線的交匯，都是在股價上揚的前提上，方能視為買入或賣出訊號出現。

騰訊案例應用參考

現用市場常用的14天周期作此指標的參數設置，相應上述兩線的表示為 +DI（14）和 -DI （14）。以騰訊控股（0700） 為例，於2022年2月17、18和21日連續三個交易日，+DI (14) 值相對是27.248、26.254和18.690，數值在減少反映當時此線下行。至於 -DI（14） 值為17.039、18.803和40.238，數值在增加可見此線在上行，證明當時是 -DI（14） 線升穿 +DI（14） 線。而自同年1月18日收報452.80元，至2月10日收報484.40元，接近三周股價見升，於2月17日收報479元，較484.40元只差1.11%，證明在觀察上述兩線之時，股價處於高水平。

留心DI兩線未交匯不宜行動

由於 -DI（14）線升穿 +DI（14）線，視為離場訊號已出現，於2022年2月21日收報445.4元離場，較2月17日收報479元雖已低逾7%，但事後反映當時離場是明智之舉。騰訊股價自2月18日起出現跌勢，至3月15日才結束，當日收報298元，較445.40元離場減少虧損逾三成三。另想指出雖於3月16日股價反彈逾兩成三（298 → 367元）；但由3月16日至4月8日歷時超過三周，+DI（14） 線和 -DI（14）線未常再出現交匯，亦意味著自2月21日起 -DI（14） 值便一直大於 +DI（14） 值，即截至4月8日 -DI（14）線已超過一個半月處於 +DI（14） 線之上，按DMI該指標的解讀，股價自2月21日起保持弱勢。

誠然若有在2022年3月15日收市價進場，相對3月23日高見403.60元，僅於六個交易日便賺逾三成半。但也要反思於3月11至15日騰訊股價三連跌，相對跌幅為4.47%、9.79%和10.19%，跌勢在擴大，並於3月15日恒指收報18415點，為2016年3月以來未嘗觸及的低水平，事隔超過六年，如此港股投資氣氛欠佳的時刻，到底有多少投資者有行動進場呢？對於一個技術指標的合宜應用態度，有所懷疑便不使用；不然就要遵循指標提供的訊號行動。選擇性地使用的傾向，容易對投資者帶來不良結果。

有關 +DI線和 -DI線的應用，還可透過直接觀察數值的位置，判斷股價當時處於怎樣走勢，下回再作探討。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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