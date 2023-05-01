參考動向指標　進行好淡交替操作｜聶振邦

今日繼續分享動向指標（Directional Movement Index，DMI）其中兩條參考線，分別是正動向指數（Positive Directional Indicator，+DI），以及負動向指數（Negative Directional Indicator，-DI） 的應用，前文已指出透過觀察+DI線和-DI線的互動，掌握當時是否屬於進場或離場的合宜時點。今次則是透過直接觀察兩線各自處於當時的數值位置，判斷股價在怎樣走勢。誠如上回表示，兩條方向線的所有數值，均介乎0至100之間。+DI的數值越大，代表上升動力越強；而-DI的數值越大，代表下跌動力越強。論到上述介乎0至100之間，可分為三個部分，就是0至20、20至50、50至100。

探討造好和造淡進場時機

當數據為0至20，視為醞釀股價走勢成形的階段，投資者可靜候進場時機到來，直到介乎20至50，相對+DI線和-DI線處於此階段，解讀為股價上升和下跌趨勢已確立，屬於造好和造淡的進場時機出現。當數值由20漸見增至靠近50，反映現時股價走勢的動力在保持，預示繼續順勢而行機會大。不過若見數值跨越50，投資者應有所戒心，現時股價走勢將要結束，隨時會見轉勢，故此數值在50以上可視為離場訊號出現。我們繼續以市場常用的14天周期作此指標的參數設置，相應上述兩線的表示為+DI（14）和-DI（14）。

確立造好進場的案例研究

以中國海洋石油（0883）為例，於2022年2月28日至3月7日，-DI（14）值在期內每個交易日都在減少，由18.579降至7.24，證明不是造淡的時機。至於 +DI（14）值則持續增加，由20.193升至40.981（僅於3月4日曾見數值由37.348降至33.471）。觀乎數值介乎20至50，又見數值在加增，反映適合造好進場。以2022年2月25日和3月7日收市價分別為9.80和10.66元作比較，六個交易日累升8.78%，而3月7日曾高見10.98元，即期內最多累升12.04%，升幅超過一成，造好見獲利成效。緊接的3月8及9日，-DI（14）值為19.743和22.638，跨越20，造淡適合進場。

造淡進場視作好倉應離場

當然，若是造淡進場，相對已建的好倉當時應該離場。於2022年3月9至15日 -DI（14）值持續增加，由22.638升至42.181（僅於3月10日曾見數值由22.638降至20.510）。以2022年3月9和15日收市價分別為10.12和8.92元作比較，四個交易日累跌11.86%，而3月15日曾低見8.54元，即期內最多累跌15.61%，跌幅超過一成，造淡獲利成效同樣不俗。及後於3月16至18日+DI（14）值分別為10.310、14.262和22.129，漸見增至跨越20，意味著造好又可進場。由3月18日至4月14日，+DI（14）值均在20之上，並於4月4至14日股價皆收高於11元，較3月18日收報9.84元高出不少於11.79%。期間在4月4至8和4月14日高位介乎11.78至11.84元，令回報率擴大至約兩成。

配合上回與大家分享+DI線和-DI線的互動觀察，於2022年4月11至14日+DI（14）值為25.995、21.991、28.039和29.416；相對-DI（14）值為13.247、22.891、19.437和17.733，於4月12日-DI線一度升穿+DI線，預示股價升勢未必能保持，加上由3月18日計起持股已近一個月，又已達賬面回報率約兩成，更值得留意當時恒指表現反覆，於3月21日至4月4日反覆向上（21412點 → 22502點），再於4月6日起見回落，由4月7至14日收市位均受制於22000點，更於4月12日一度低見20988點，跌破21000點，可見當時持有中海油的投資者，就算不全然離場，減持做好風險管理為合宜之舉。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球資產管理金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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