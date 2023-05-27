港股跑輸其他市場　央行貨幣政策成下半年最大基本面｜伍禮賢

自內地公佈4月份經濟數據表現相對讓投資者失望後，人民幣、港股走勢快速轉弱。恒指在對上一周失守19500點關口後，跌勢進一步加劇同時，過去一段時間A股市場走勢向下，亦加深調整幅度。

縱觀今年以來，環球主要市場均具不錯的反彈表現，但港股卻明顯落後。具體來看，遠至歐洲英、法、德國股市今年同步創下歷史新高，美國市場亦有不錯反彈，近則日本股市創下33年高位，乃至同港股表現密切的內地股市亦顯著跑贏。雖然近期上證指數回落速度較快，但指數年初至今仍錄得升幅，反觀恒指年內暫時錄得近千點跌幅。相信不少投資者均有疑問，港股為什麼相對其他主要市場，表現得特別弱？

目前市場有幾個不同的觀點，包括（1）科技股表現差，拖累指數；（2）中美關係緊張，對港股影響大；或者（3）美國加息，資金出走港股市場。究竟哪個因素佔比較重，我們不妨透過市場的可觀表現，來作出分析。

截止本月中（18日），筆者整理了所有藍籌股年初至今的表現。年初至今藍籌股升跌數目比為29:47，這在跌市之中並不意外。但相信可能部分投資者未必會留意到，，其中29隻錄得上升藍籌之中，國企股佔12隻，並全部處於升幅頭20名。而另一方面，科技股之中，最大兩隻騰訊（0700）與阿里巴巴（9988），並沒有下跌。

從以上數據表現，筆者認為三個觀點可被推敲。首先，過去一段長時間科技股的低迷，導致不少投資者認為科技股是導致大市下跌的元兇，但是其實大型科技股，特別是騰訊，股價表現並沒有特別差。因此，大市下跌不能再單純歸咎於科技股。其次，從今年以來大型國企股（包括三桶油、三大電訊股、內銀內險股）的股價表現來看，中特估概念股份成為港股今年來的減震器，如果沒有中特估這個概念的提出，港股表現將錄得更為顯著下跌。再次，從47隻藍籌股下跌，行業覆蓋面相當全來看，這反映出港股表現較差的其中一個重要因素，為市場對內地復甦的預期在年初具較高憧憬。在隨後的經濟數據表現中，不同行業股份伴隨經濟數據回落而下跌。這反映內地經濟仍需更好表現，才有望對港股帶來支持。

對於往後趨勢，筆者看法仍較為正面。從過去一段時間內地貨幣政策的表現來看，內地對經濟復甦成果的保障仍然非常重視，包括存款準備金率、存款利率、社會流通性等等都反映利好經濟的局面。而隨著外部緊縮政策逐步結束，未來央行在貨幣政策方面預期將更具靈活性。這個有望成為港股下半年的最大基本面。

伍禮賢【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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