證監會梁鳳儀稱加強互聯互通機制　研引入大宗交易方式提高效能

證監會行政總裁梁鳳儀出席亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）論壇時指出，互聯互通機制仍有巨大發展潛力，當局正致力加強互聯互通機制，目前研究在機制內引入大宗交易及其他交易方式，藉此提高效能。



梁鳳儀預告跨境理財通等多項其他計劃，該會正努力在短期內完善計劃並放寬相關規定，準備增加市場上以內地資產為相關資產的衍生工具合約數目。

梁鳳儀指出雖然投資界常指地緣政治風險最難管控，甚至有西方主要經濟體人士高呼「去中國風險」，但中國資本市場已大得不容忽視。不論是中國持有境外債券貸款，還是外資持有境內A股及債券，規模均達萬億元計，香港的中介角色保持不變，而且只會愈加重要。

「港幣—人民幣雙櫃台」上周一（19日）起實行，梁鳳儀指出首周人民幣櫃台日均成交約1.97億元人民幣，坦言成交額較小但不令人意外，預料一旦擁有人民幣盈餘的港股通投資者參與，人民幣櫃台交易將轉活躍。

首周雙櫃台交易不活躍不令人意外

她指出新模式有良好開局有利建立生態系統，完善金融基建以及拓展人民幣上市產品。雙櫃台莊家正按設計運行，買賣價差收窄至1至2個價位，而人民幣股價亦緊貼港元股價。

隨著美元融資成本上揚及國際政治關係變化，人民幣作為國際投資者及儲備貨幣的吸引力將增強。她指出證監會正克盡己任，加強香港在人民幣國際化作用。