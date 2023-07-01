考試只作篩選學生的年代已過　現在考試有新的功能……｜June Leung

學生想入讀英國私立寄宿學校可以考UKiset（The UK Independent Schools’ Entry Test），想考入澳洲中小學的國際生可以考AEAS（Australian Education Assessment Services）。然而，現在內地成長的港籍生及其他國籍學生要考入香港的高中，尤其直資及私校，還沒有一個具代表性的公開考試。香港中學文憑試（HKDSE）固然是香港的瑰寶，惟一年只得一次；儘管現時香港學生要升讀大學，有五花八門的不同方法配合不同才能與背景的學生，但考DSE還是主流。現在已經沒有了一試定生死的巨大壓力，但若每年有多一次預考，而成績也某程度上備受承認，正式考試的壓力自然會減低。

一個民辦而有國際認受性的DSE模擬試正好起著這個作用。如果模擬試的成績只屬一般，可以從中汲取教訓，對改善應試技巧有了明確的方向；考得好則可獲某些大學有條件取錄。這對學生而言，好似在心理上打了個底，也可以及早規劃好升學路徑；萬一在真正DSE考試中失手，只要符合條件，依然可以獲有關大學或大專取錄。有了「水泡」，自然可以用較輕鬆的心情面對DSE。

有鑑於此，香港城市大學專業進修學院與遵理於6月20日簽署了合作意向書，學生參與遵理的DSE模擬試，如符合城大Scope有關課程的要求，將會獲得有條件取錄（Conditional Offer）。城大Scope助理院長吳家鎚指每年的12月開始籌劃收生，所以將會於下學年開始最適合，亦可無縫銜接遵理學校的模擬文憑試。

該日會上，雙方表示這份合作同意書向家長與學生發出一個重要訊息，城大Scope與遵理將成為更緊密的伙伴，為學生創造更大學習平台，增加香港學生接觸前瞻性的英國高等教育的機會，開啟新的學術道路，增強不同才能的香港學生在全球市場的競爭力。城大Scope畢業生有許多得天獨厚的優勢，尤其在資訊科技、數碼科技及社會實踐等方面。再加上學員可以申請城大「HK Tech 300」種子基金，以支援有夢想的同學勇敢成立初創公司。

是次遵理與城大Scope的合作可令遵理DSE模擬試功能更多元化，所以遵理會為此投入更多資源，包括利用人工智能（AI）作更仔細分析及對個別學生在模擬試後作學習改善建議。而且，遵理除了在香港開辦模擬試，於大灣區及內地其他地方也有，故學生表現採樣更具代表性，亦能為兩地DSE老師及學生提供更準確的地區分析數據，以促進更科學化的兩地交流及師生的參考。

此外，遵理也有開辦初中階段學生學習進展測評（JSA，Junior Secondary Student Assessment ）考試，可以準確反映港籍初中學生是否適合以DSE作升高中的賽道。英國民間有Ukiset；澳洲國際生也有AEAS；香港也有遵理的JSA（Junior Secondary Student Assessment）及HKDSE模擬試，功能當然不一樣，但同樣以減輕學生壓力為目標，實踐「Assessment For Learning」。以篩選人才為考評目標的年代已經過去，遵理的考評系統為方便學生提早規劃前途而來。

【經濟專欄】琪聞琪事．梁賀琪 June Leung｜精英匯集團主席

作者介紹﹕八十年代末畢業於香港大學文學院翻譯系。投身教育界超過1/4世紀。典型香港work-hard-play-hard一族。吃喝玩樂皆有要求，但不拘一格，法國菜也好、街頭小吃也好；欣賞歐洲名牌，也愛土產國貨；看Wuthering Heights看Netflix，亦愛《紅樓夢》。性格有點分裂，但矢志不渝做教育。

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