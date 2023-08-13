大自然療癒力量　助精神更健康｜陳仕娜

前一陣子，筆者參加了山林療癒的活動，與平時行山是截然不同的體驗，全程有兩名陪伴員相伴。當日活動未開始，天空先飄起毛毛細雨，但阻不住大夥兒的步伐，首先以靜觀來安定心神，然後漫步林蔭道上，陪伴員適時引導參加者打開眼、耳、口、鼻、手，走去擁抱樹、踩泥地、行石春、聽風聲、摸樹皮、拾樹葉，讓五感變遲鈍的都市人，透過貼近大自然，釋放壓力。120分鐘的歷程中，有參加者於分享中潸然淚下，壓抑多時的苦水在一班萍水相逢的人前，缺堤而瀉。原來很多陽光外表𥚃面，其實藏著鬱結，見到浮木，就想抓住傾訴。

心理學家榮格說：「心情不好的時候，就去看看樹吧！或許一棵樹教給我們的東西，比一本書還多。」那次在山林樹影婆娑中，滿耳風吹鳥鳴的感官體驗，讓在下初嚐大自然療癒的力量。

早於183年前，德國建立全世界首座自然療養基地，目前已激增至350座。日本林野廳於1982年提出森林浴，主張在有殺菌力及獨特芳香味的森林中，打造健康的身體，此理念風靡全球。韓國政府2007年推行「促進人類健康的森林計劃」，還設定「森林福利促進法」。人類進化的基地，99%就在自然環境中，所以每周至少要有2個小時親近自然，沒有鬱鬱蔥蔥的森林，走走附近公園的樹林亦具療效。

《國際環境健康研究雜誌》研究顯示，只要待在公園裡20分鐘，即使不做任何運動，已有助身心健康。綠色空間能為病患的生理和心理健康帶來益處，2018年蘇格蘭昔德蘭群島的十家醫院及診所允許醫生開出綠色處方，將戶外活動視作治療病患的一環。

那天在山林𥚃席地而坐，有位男士說，小時候爸媽整天工作，感覺很寂寞，曾試過去公園跟樹說話，試過抱著一棵樹哭了出來。陪伴師說：這就是大地母親在回應一個缺愛的孩子。在自然中得着療癒，有助精神健康，社區機構多舉辦這類型的活動，遠比設立「乜乜隊」更具效果。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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