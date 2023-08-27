夜市欠人　炒不出煙火氣｜陳仕娜

夜市要興旺，大前提是市民阮囊羞澀，要夠窮酸，才會捨冷氣充足、燈光火著的大商場不去，情願踎在大樹下，大汗疊細汗吃碟小炒，再去射波撈金魚。筆者到台灣就喜歡這種家常玩法，夜市風情一直是寶島特色，食檔多元化、管理有秩序、價格相宜、地點便利、配套齊全，逛士林夜市有種趁墟過節的感覺。

內地網紅調侃香港窮人逼爆深圳，在下卻認為港燦還未夠窮，失業率不升反跌，周圍喊缺人，餐廳酒店都請不到人，甭說到戶外擺地攤，開大排檔，熱辣辣嚇怕人。新一代的宅男宅女相信更耍手擰頭，slashie要求低工時、高回報，長工免談，想像一下在天橋底放哨賣衣衫飾品、電話配件，大汗淋漓賺一點小錢，真是滅了年輕人的遠大志向。難道要「60+」老友記刷樂悠卡重出江湖，「日睡三竿」再為夜經濟出力，想想也很離地。

大地主們一定「唔like」夜市散發的煙火氣，扯薄商場人流，為原本清淡的生意，再撒上幾層鹽。深圳的吃喝玩樂平靚正，服務員不僅後生，態度也變專業了，難怪180萬人每周要洶湧北上躺平。身懷多點資產的則拋下民族情仇，飛奔返鄉嘆魚生，君不見油尖旺銅記的店舖，晚上大多數門可羅雀。

假如沒有本土特色，拉雜成軍，「篤下魚蛋燒賣」，賣點乾貨和汽球的大笪地，還是免了。類似販賣鄉土特色的展會，過時過節前夕各區亦有舉辦，但規模小、產品類型有限、欠主題噱頭，純粹為搞而搞，半天功夫就算功德完滿。如果無香港獨有的文化特色，所謂的夜市只是熟食攤匯集，就沒有非去不可的理由。

台灣夜市之所以膾灸人口，首要是「有人氣」、從業者眾，全台近二百個夜市，投身夜經濟的人前伏後繼，攤販人數超過三十幾萬人，政府只要創造好環境，檔主自然全心投入、意念蓬勃，打造創意產品，以吸引人流。成功的檔主分享：要緊貼潮流，保持入貨的彈性，日日調整策略，才能保持核心的競爭力，不要小看經營小攤檔，也是一門經濟學。現今的夜市不再以平制勝，擺賣二手貨、摸骨、睇相繼續成為主調嗎？山東淄博以燒烤殺出重圍，利用許多網絡奇招制勝，全國爆紅，絕非靠吃老本、炒冷飯。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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