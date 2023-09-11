環球投資市場第四季前瞻　兩大投資主題值得留意｜伍禮賢

回顧2023年第三季，全球通脹數據降溫勢態持續。美國第二季GDP增長勝預期，市場對美國往後經濟出現重要衰退的概論下降。至於在利率方面，根據芝加哥聯邦利率觀察工具數據反映，美國加息周期即將完結，年内或僅餘一次加息行動，且見全球主要央行加息幅度符市場預期及言論相對沒有前期偏鷹，利好投資市場氣氛。加上美國重磅股次季業績普遍符合預期，增加市場風險胃納，導致美股在第三季總體先低後反彈，總體表現平穩。

根據國際貨幣基金組織IMF在今年7月份的最新預測，歐美等已發展國家的今年至明年的經濟增長乏力；反之，亞洲國家甚至新興市場增長動力更佳，中國及印度或續成爲環球經濟增長主要動力。

料高通脹將持續一段時間

在第四季，需要留意環球偏高的通脹情況或會持續一段時間。目前發達經濟體勞動力市場緊張，工資增長強勁，以及厄爾尼諾現象或使全球出現更極端的升溫天氣，續推高商品價格，加上先前出現的貨幣貶值問題，或令多個經濟體需更長時間實現長期通脹目標。另外，美國於8月遭惠譽降信用評級，增加政府舉債成本 。

中國方面，目前內地經濟復甦面臨一定增長壓力，近期數據顯示或有通縮跡象，當中房地產行業的債務危機導致市場神經繃緊。具體而言，内地第三季度所公佈的經濟數據表現不佳，「三頭馬車」（固定資產投資、社會消費品零售總額、工業增加值）多數較低於預期，導致市場憂慮内地今年經濟表現。另一方面，內房行業在第三季繼續面臨資金鏈緊張的問題，同時相關影響傳導至金融領域。在這種情況下，內地推出一系列措施，特別是在7月最後一周中央政治局會議後，內地密集式推出一系列支持經濟復甦、促進不同行業平穩發展的利好措施，乃至調低股票印花稅以活躍資本投資市場。筆者相信，這些措施的推出，需一定時間才能在經濟增長數字中反映，但中長線仍有助經濟動力恢復。

在以上大環境下，筆者認為第四季有幾方面投資主題值得留意，一為成熟市場，特別是人工智能領域及消費領域；第二為債券投資市場，目前債息收益水平相對過往更為吸引；最後為新興市場，畢竟全球來看，這個市場在未來幾年的增長確定性更高。由於篇幅所限，相關主題往後將再作詳細說明。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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