名釀加咖啡　奢侈品走下神壇 ｜陳仕娜

咖啡何時變成內地民眾的大事？上周一（9月4日）A股股王茅台聯乘瑞幸咖啡推出「醬香拿鐵」，幾乎同一時間在微信、微博，網媒全線洗版，一片醬香紙袋的海洋。官方翌日急不及待地報捷，全國首天熱銷542萬杯，創造逾億元人民幣的銷售額，有造假前科的瑞幸，有關數字的高低令人產生無限聯想，但話題性卻已完勝。

無巧不成話，麥當勞咖啡恰好也在同日鋪天蓋地「宣布退休」，實質為賣Mcafe的即磨咖啡鋪排的前戲，在城中也成功吸睛及製造了話題，抽水熱度較短促，僅一天「貨仔」。醬香的故事比較juicy，將一瓶叫價2,999元人民幣的茅台佳釀，溝奶泡加入咖啡後僅售19.9元人民幣，這種刻意的自降身價，無非要逢迎時下年輕人的口味，茅台冰淇淋也是異曲同功。據稱，這杯售價66元人民幣的雪糕，2022年為集團貢獻的營收達2.62億元人民幣，美酒加咖啡能否拋贏前浪，還須拭目以待。

奢侈品正在下沉化，乃順勢發展的策略，一二線富庶城市的消費力飽和向下，又驚現一億中產「返貧」的跡象，進軍偏遠三線以下的城市，以及開拓年輕人市場，可謂刻不容緩。

奢侈品牌特別關注消費者個人喜好和意願，不斷尋找Z世代的熱點話題、佈局遊戲音樂等，再打造聯名產品，讓品牌變成表達自我價值和品味的載體。形勢逼人，昂貴的茅台才願走下神壇，與大眾化品牌拖手；同樣地，FENDI 聯乘喜茶推紙袋杯子杯墊，還有Parda包起上海的集雅咖啡，Hermes 與優衣庫拖手⋯⋯紆尊降貴只為製造與心儀受眾接觸的機會。

奢侈品偏愛的，還有運動品牌、潮牌、設計師品牌，譬如Tiffany與Nike、Gucci與The North Face，與熱門影視作品、動漫人物、潮流時尚IP的聯名也屢見不鮮。一杯「醬香」激起千重浪，話題轉瞬就會冷卻，宣傳技倆只是保溫的助燃劑，產品質素和持久競爭力才是歷久常新的核心引擎。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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