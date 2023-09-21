JPEX提DAO持份者分紅方案　今日公投　稱有電訊商應SFC要求封網

虛擬資產交易平台JPEX涉違規經營，警方於日前以涉嫌「串謀詐騙」拘捕11人。該平台於官方網站發聲明，指出平台近日受到證監會的事件嚴重影響，對致與平台合作的第三方造市商惡意鎖定資金，公司暫時出現前所未有的困境。公司又指出平台及專案小組對應是次事件及上述方案，將推出「DAO持份者分紅方案」，將對外發放49% DAO持份者分紅，總值4億個泰達幣（USDT）可作認購兌換。現有用戶可以目前存放於平台的資產以1:1比例進行DAO持份者分紅兌換。



JPEX又指出為確保DAO持有者資產可以獲得足夠分紅收益，平台會在明年9月20日後，由平台提供以原始兌換價的30%進行回購選項，而於2025年9月20日後可以兌換價100%進行回購。

平台指出若用戶將1萬USDT兌換成1萬持份者分紅，初期等值100 USDT，一年後等值3,000 USDT，2年後為1萬USDT。期間成為JPEX持份者的用戶可以自行交換任何持有份額。若使用該平台存入新資產，可以1比2的比例進行DAO持份者認購，認購並成為DAO持份者的用戶不需要負上平台所有責任。

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今日就方案進行公投

JPEX指出平台用戶可於今日（21日）參與公投，於公投頁面進行投票決定是否執行有關方案。JPEX指出公投完成並得出結果前，會正常保持營運，包括提供所有交易買賣﹑繼續下調提幣續費，並敦促專責小組加快協助平台用戶。

另一方面，有部份JPEX用戶指出無法透過部份電訊供應商的網絡，登入平台手機應用程式。JPEX於今晨發聲明，指出香港地區的電訊服務供應商，應證監會要求，對平台的手機應用程式及官方網站進行封鎖。

JPEX指出自2023年9月13日起，證監會突然對平台的營運模式和宣傳方式進行了一系列指控，這些指控在未經調查和審核的情況下進行，對此表示強烈的憤慨。證監會一再否認平台曾嘗試與其進行溝通，現在更甚，竟然直接命令電訊供應商對平台網站進行封鎖，這無疑充分暴露了他們對平台的偏見和不公平對待。

JPEX指出始終努力遵守各地區的法規，並不斷進行相關的產品更新，包括下架遊戲大廳和暫停理財產品，以期提供給用戶一個優質的交易環境。一直期望能與證監會進行理性的磋商和溝通，但遺憾的是，平台多次尋求指引和提出疑問的努力，卻往往被證監會輕視或以官方言辭閃躲。

JPEX指出用戶可以使用VPN如 Surfshark（https://surfshark.com）等應用程式，登入手機應用程式，或使用網頁版操作。

證監會於上周三發出新聞稿，JPEX集團旗下的實體一概沒有獲證監會發牌，且並無向證監會申領在香港經營虛擬資產交易平台的牌照。 證監會亦觀察到，JPEX及那些向香港公眾積極推廣JPEX的人士和找換店所使用的手法存在眾多可疑之處。