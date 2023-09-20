JPEX案｜吳傑莊接觸過百名苦主將商討下一步行動　或約見蕭澤頤

虛擬資產交易平台JPEX涉違規經營，選委界立法會議員吳傑莊指至今接觸到過百名JPEX苦主，全部都未能「出金」，涉及金額過億元。他說之後開會商議下一步幫助苦主的行動，可能會約見警務處處長蕭澤頤。



至於如何重建社會對虛擬資產交易的信心，吳傑莊指虛擬資產交易本身沒有問題，建議公眾了解多點，選擇領有牌照的平台投資。



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另外吳傑莊近日亦收到以香港為基地的虛擬資產交易平台AAX的苦主求助，已有30至40宗個案，平台幕後主腦去年年底已夾帶私逃，連同裝有巨額款項的交易平台虛擬貨幣錢包、私鑰離開香港，苦主希望吳傑莊能向警方施壓，盡快將涉案人緝拿歸案。

吳傑莊早前（18日）在記者會上表示接觸到30名JPEX苦主，他呼籲受影響苦主主動報案，有助警方調查。當中兩名苦主會見傳媒時表示，分別損失6位數字，指事件影響大，希望政府以至各界可以給予幫助，協助他們了解及解決事件。

財經事務委員去信 要求討論JPEX事件

另一方面，立法會財經事務委員會委員李慧琼、陳仲尼和黃俊碩，去信財經事務委員會主席林健鋒指，鑑於事態嚴重以及憂慮新監管制度下可能有灰色地帶會令到不法之徒有機可乘，希望林健鋒能在下月9日召開的事務委員會會議上，加插議程討論JPEX事件，並讓證監會官員能向委員會及公眾進一步解說，在現有法律框架之下如何能避免同類事件再次發生。