華人置業(0127)全力支持香港特區政府推動夜市經濟,公司管理之商場 The ONE 及皇室堡推出夜間消費二重賞,吸引顧客於晚上8時後於兩大商場消費,為振興旅遊業和夜經濟出一分力,携手激活香港夜經濟。而國慶煙花匯演將於10 月1日晚再次舉行,屆時可於The ONE L16 The AIR觀賞。

另外,The ONE 將於9月23日至10月8日轉播亞運賽事節目,為廣大市民緊貼亞運戰況。