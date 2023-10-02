新一期綠色債券市場認購反應理性　隨時間推移展現吸引力｜伍禮賢

香港政府新一期綠色零售債券（4273）截止認購，根據初步統計數據，總認購人數32.3萬，較第一批綠債發行時的認購人數減少34%，認購資金302億元，亦較首批認購額326億元下跌7.4%。雖然本輪認購金額較政府初步發行額150億元超額認購近一倍，並較大機會提升至200億元發行額度，為總體認購人數及資金，仍較原先市場預期為低。

事實上，本輪綠債4.75厘的保證收益，雖然面對現時高息環境未必顯得過分吸引，但若然以持貨三年而言，相信時間越往後，其吸引力將會進一步明顯。但市場認購反映表現較為理性，有機會反映以下幾個因素。

首先，自從聯儲局本月結束議息會議以來，投資者對未來高息率維持更長時間的預期有所提升，降低本輪綠債吸引力。其次，本輪銀行體系的綠債認購反應較券商體系理想，反映不同體系資金的部署目的不同。銀行體系資金更傾向平穩收益，而券商體系相對希望追求額外股本回報。第三，經歷上一批綠債的超額認購後，投資者普遍意識到，即使大額認購，最終獲批的數量亦未必全部可認購得到，影響資金效益，從而變得更為理性。最後，部分去年認購首批綠債的投資者，在經歷一年的債價低迷期後，亦有機會對新一批綠債的投資意欲降低。

今輪綠債將於10月11日於港交所上市，那麼投資者最為關心的是其價格表現將如何？

從本輪認購反映來看，預期新綠債上市後，在二級市場仍有一定需求，當然前提條件是債價未有大幅上升。同時，如果新債價格處於100元的發行價，相信已經認購的投資者不會有太大短線離場的誘因。從這個角度來看，新債價格在發行價水平理應獲得不錯支持。

第二，參考去年綠債（4252）現時市場交易價格為96.50元，其到期孳息率（Yield To Maturity）約為4.8厘，高於新債4.75厘的保證水平。從這個角度看，新債要跌穿100元，才較舊債更為息率的吸引力。但這是否代表其上市後會跌穿100元？其實未必，因為從現金流動的角度來看，新債每半年可獲得約238元的現金流，而舊債只有約125元，相信這也成為部分投資者傾向持有新債的原因。

綜合以上來看，預期新債上市後，處於略高於100元的水平機會較大。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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