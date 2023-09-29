鄭志剛冀分階段為樓市「減辣」　直言市況與當年完全不同

本港樓市低迷，樓價持續下跌，更有個別新盤「劈價」促銷。新世界發展 （00017） 執行副主席兼行政總裁鄭志剛於業績會上表示，市場有聲音希望政府「減辣」，他認同現時樓市情況，與當年引入「辣招」時完全不同，希望政府因應市場變化而減辣。

他表示，現時樓市由用家主導，對息口變化較為敏感，但留意到有個別新盤向買家提供優惠後銷情不錯，特別是市區新盤，反映市場有承接力。他指，集團明年3月後分階段推售6個市區新盤，合共提供約3,000伙；至於部分柏傲莊單位的重推時間表，則要跟港鐵 （00066） 商討。

他相信，適當「減辣」可釋放市民的購買力，帶動經濟發展，社會氣氛亦因而改善，對整個社會都有好處，亦認為「減辣有好多方法，亦有程度之分。」，建議政府分階段適量放寬辣招，特別是幫助首置上車族、想換樓的小家庭等，以減輕財務負擔，亦可助他們圓「買樓夢」。

至於政府推出的「高才通」計劃，鄭志剛悔認為，來港專才住滿7年才可退回買樓時徵收的特別印花稅，希望政府能優化政策，相信有助吸引更多外地人才來港，對香港長遠發展有利。

零售方面，他指「夜繽紛」對零售有幫助，又認為香港需要更多盛事去吸引遊客，夜市是一個好起點，有助社會推動夜經濟。