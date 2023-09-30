除價格訊息　陰陽燭還包含甚麼交易關鍵訊息呢？｜聶振邦

上回文末與大家分享了「陰陽燭」的一個簡單卻非常重要的觀點，就是不論「陰燭」（開市價高於收市價）或「陽燭」 （收市價高於開市價），於日線圖而言，都只是反映日內的股價表現，並不能看到與上個交易日的收市位比較，到底當日股價是上升還是下跌。故此，千萬不要以為「陽燭」代表價升和「陰燭」代表價跌。每枝陰陽燭只能給予投資者當日價格表現的資訊，就是開市價 （Open Price，O）、日內高位（Day High，H）、日內低位（Day Low，L）和收市價（Close Price，C）。

燭身長度差異解讀

簡單理解，每枝陰陽燭由兩部分組成，分別是「燭身」和「影線」。「燭身」為陰陽燭的中間部分，通常顯示為長方形，「陽燭」為空心長方形（）；「陰燭」為實心長方形 （▍)。「燭身」是指O和H的差距，兩者距離越大，長方形的面積也越大，稱為「大陽燭」或「大陰燭」。如此形態的出現，意味著個股的買方或賣方動力出現明顯優勢，若是買方佔優，日內股價會見高走，O會貼近L或與L相同；C會貼近H或與H相同。因此「大陽燭」的出現，代表股價於日內保持高走勢態；「大陰燭」則代表股價於日內保持低走勢態。

影線帶出怎樣訊息

另一組成部分是「影線」，燭身的頂部與H的差距稱為「上影線」；燭身的底部與L的差距稱為「下影線」。「影線」越長，反映日內的好淡角力越激烈，若見長的上影線，代表起初買方動力佔優，令股價在日內高走，不過後來賣方反撲，買方優勢逐漸消失，股價被壓下來。雖然最終仍是C大於O產生陽燭，不過C卻顯著低於H。而在極端情況，股價於日內普遍時間保持在O之上，但隨著賣方動力漸增，日內股價由高走轉為低走，陽燭變為陰燭，屆時陰陽燭的形態，會是倒轉的T字（┴）。

恒指例案影線分析

若此情況出現，H會貼近L或與L相同，那麼「下影線」便很短，甚至可能不存在。屆時「燭身」的大小，取決於賣方動力有多大。要是賣方較買方見壓倒性優勢，C會遠少於O，將見較大的實心長方形，配有長的「上影線」。例如在2022年3月15日，恒指開報18931點，一度高見19392點（見於上午10:38前），高走逾460點，出現「大陽燭」。由於H出現前曾低見18597點（上午10:36前），因此當時的陽燭會配上「下影線」。當日於上午10:38後恒指漸見下行，上午收報18947點，較H低逾440點，形成長的「上影線」。

由於18947點仍較O高出十餘點，故此仍保持為陽燭，不過燭身本來的大長方形，已變為近乎只剩下一條橫線，當時陰陽燭形態像十字（，稱為「十字星」），但因「上影線」較「下影線」長，所以應想像當時形態為橫線部分略低於中央。當日下午恆指繼續低走，最終收報18415點，較開市位18931點低近520點，「大陽燭」變「大陰燭」。而下午低位18235點，雖較上午低位18597點，低逾360點，不過「燭身」向下伸延，令「下影線」的長度反而是縮短了，由上午的334點（18931 – 18597點），變為最終的180點 （18415 – 18235點）。對於陰陽燭形態，除了上述的大陽燭、大陰燭和十字星，到底還有甚麼形態，下回再續。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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