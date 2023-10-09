北水回歸　關注科技股反彈機會｜伍禮賢

第四季港股開局繼續表現疲弱，恒指數度再創今年以來的新低，而上周恒指一度累計跌超過3%。由於本周內地A股復市，上證指數假期前收報3110點，已非常接近3000點的重要心理防線，此也為重要支持水平。因此，本周A股開市有機會相對日前港股累計跌勢要強。而港股本身已經累計較大跌幅之下，短線在北水支持下會否出現反彈契機呢?

筆者認為是存在這個可能性的。回顧在國慶前一周，港股的日均成交約為760億元，再對上一周約為800億元，雖然肯定不算活躍，但對比剛過去一周（截至周四的統計數據）約635億元。換言之，如果恢復至對上760億或800億的成交，由於本身已處於非常低的基數，因此港股的增量將達兩成或以上，至少對活躍度帶來提振作用。同時，港股現時已處於17000點的心理關口支持水平，雖然港股仍難掩頹勢，但短期出現超跌反彈的機會還是有機會的。

北水盤路逐個捉

那麼，有哪些股份存在獲北水吸納，並出現較強反彈動力呢？我們不妨參照假期前，北水吸納股份的選擇趨勢來做參考。根據最近的9個交易日，滬港通中，流入個股較大的資金分別出現在以下美團（3690）、騰訊（0700）、中移動（0941）及中海油（0883）。其中美團在9個交易日中獲淨買入8次，騰訊獲淨買入5次，中移動及中海油分別獲淨買入4次。

至於深港通情況，騰訊、美團、小鵬及盈富（2800）為資金流入最多次數的股份，其中騰訊在9個交易日中獲淨買入7次，美團獲淨買入6次，小鵬及盈富分別獲淨買入5次和4次。

可以看出，國慶假期前，北水的部署有兩大思路，一為現在股價已經非常低殘的大型科技股，二為像中移動、中海油等長線優質股份。根據以上北水盤路，希望搏取短線反彈的投資者，不妨重點關注騰訊、美團等大型科企，以部署未來反彈機會。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

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