大陽燭以外　其他強勢利好陽燭形態還有甚麼呢？｜聶振邦

由上回開始，我們已悄然進入了一枝陰陽燭的形態討論，前文的末部提出一個問題：除了大陽燭、大陰燭和十字星，到底還有甚麼陰陽燭形態呢？其實這三種形態，已涵蓋了升勢和跌勢最強至最弱的表現，大陽燭代表升勢最強，隨著燭身的長度不斷減少，最終燭身部分消失，形成十字星，繼而買方動力優勢轉至賣方動力之上，賣方優勢不斷擴大，直至跌勢最強，形成大陰燭。這意味著由大陽燭變至十字星的過程，當中會產生不同的陽燭形態，就是反映不同的升勢強度；反之由十字星變至大陰陽的過程，則是反映不同的跌勢強度。

陽陰燭的強弱形態

如此對應兩種變化過程，陽燭和陰燭各衍生出三種形態，先看陽燭的，升勢強度稍遜於大陽燭是下影陽燭，該形態顯示這陽燭有燭身和下影線，卻不存在上影線，代表股價或股指收於全日高位。這種形態見於開市時買方動力不足，股價一度被壓下，曾出現陰燭；但此局面僅見於市況早段，其後買方動力漸增，繼而蓋過賣方的，由陰燭變陽燭，股價或股指重新處於開市位之上。買方動力優勢不變，令股價或股指進一步上行，最終收在全日高位。

下影陽燭形成解讀

不論對個股或股指，下影陽燭出現可理解為市況早段缺乏方向，之後有利好消息配合，或是外圍造好，令投資者入市意欲增加，買盤多於沽盤，令股價或股指走勢變得明朗化，並朝著利好方向發展。賣方動力見大勢已去，無意與買方動力抗衡，最終買方優勢是一面倒，自然以全日高位收市。不妨回顧網易─S（9999）於2022年6月8日股價表現，當日上升5.66%（160.8 → 169.9元），為同年5月18日以來最大單日升幅，事隔有三周。當日開市前國家新聞出版署發布6月國產網絡遊戲審批訊息，共60款遊戲獲批，雖然網易未見遊戲獲批；但手遊股有資金追捧，而網易作為其中的一線股份，股價表現受惠。

消息成就技術走勢

當日網易高開1.37% （160.8 → 163元），而開市首分鐘低見162.4元，已是全日低位，較開報163元僅低不足0.37%，稍為形成下影線，維持陰燭狀態少於一分鐘。之後股價反覆高走，至尾市三分鐘高見170.1元，錄得全日高位。最終收報169.9元，較170.1元僅低兩個價位，無異於不存在上影線，視為下影陽燭出現。當日成交量約1,271萬股，是近五個交易日最高，較上日（6月7日）約743萬股增加近七成一，出現「價量齊升」之勢。事實上，當日開市價較低位只差六個價位，形成短下影線，故此既可視為下影陽燭，看成大陽燭亦未嘗不大。

不論下影陽燭或大陽燭，均代表買方動力見強盛，故此於2022年6月9日股價微跌1.47% （169.9 → 167.4）後，翌日又見大陽燭。若以開市位和收市位比較計算燭身部分，6月8日的為6.9元（163元 → 169.9元），而6月10日的則為7.5元（165 → 172.5元），可見後者的燭身較長，故此日內成交量約1,431萬股，多於6月8日約1,271萬股亦可理解。然而，下個交易日（6月13日） 恒指低開643點，恒生科指更低開逾4%，網易股價受壓在所難免，最終全日挫逾5.7%，收報162.6元，低於6月8日開報163元。既然早前升勢轉瞬已被全然消化，投資者也應對後市有戒心。若當時決定離場，便可避過約一個月後於7月18日低見132.9元，較6月13日收報162.6元，累跌逾一成八的顯著虧損。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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