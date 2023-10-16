調查｜畢業生最想加入機構是政府　期望平均月薪2.5萬元

已經是10月，相信絕大部份大學畢業生已到職，那麼畢業生期望可獲得多少薪酬，以及最希望投身哪些行業？CTgoodjobs在今年第3季透過網上問卷形式，進行《2023年畢業生薪酬及就業調查》，發現畢業生期望薪酬每月24,838元，按年升約20%；僱主願意支付的薪酬為17,293元，按年升5%。雙方期望落差7,545元。



那麼最高人工會是那些行業？調查指出﹕

1.服裝/成衣/紡織 人工最高達到19,250元

2.資訊科技/電子商務 月薪為18,778元

3.銀行/保險/證券/金融業 月薪為18,325元

4.物業/地產建設/物業管理/顧問 月薪為18,273元

5.會計/審計/稅務及餐飲 月薪為18,000元。

畢業生又最希望投身哪個行業？據調查數據，最多受訪畢業生希望投身

1.「銀行/保險/證券/金融」業，比率達15.6%

2.「政府/公共部門/公用事業」，比率為11.6%

3.廣告/公共關係/市場營銷比率為10.9%，排名第3

在去年調查中最受歡迎的「資訊科技/電子商務」行業今年排第5。

最受畢業生歡迎的就業機構是政府，佔比為8.5%，隨其後者分別為Google（6%）﹑滙豐（3.1%）及Apple（2.9%）。

約4成畢業生希望企業實行4天工作周

調查亦反映Z世代注重工作與生活的平衡，有20%受訪畢業生打算完成學業後尋找兼職 工作較去年大大提升12.6% 。

僱員認為最吸引員工福利

1.年終獎金（40.1%）

2.企業實行4天工作周（39%）

僱主認為最吸引員工福利

1.年終獎金（70.9%）

2.特別假期政策（61%）

畢業生（40.1％）及僱主（70.9%）一致認為年終獎金是最吸引的員工福利 。亦有4成（ 39%）畢業生希望企業實行4天工作周，但只得約2成（ 19.1%）僱主認為此政策吸引，差距接近一倍。

調查亦發現社會復常，僱主對招聘的信心亦增強，平均有5.9分，較去年微升0.28 分。有 65%的受訪僱主有意在未來6個月內招聘畢業生， 全職工作佔87.2%，合約工及兼職分別有5.7%及5% 。

5成僱主擔心年輕僱員移民

僱主對招聘最感擔心原因

1.薪酬、福利不夠吸引（ 65%）

2.本地人才不足（ 61.3%）

3.年輕人有移民的想法（50.2%）