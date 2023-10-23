美債息續上揚　美匯指數卻橫行　對投資者有何啟示？｜伍禮賢

對上一周環球金融市場出現較大波動，具「全球資產定價之錨」之稱的美國10年期債券孳息率升至貼近5厘水平，債息急升引發市場避險情緒升溫，美股反彈受挫，港股逼近月初低位，內地上證指數更創年內新低。美國債息抽升，一定離不開市場對於美國通脹環境的憂慮，以及未來高息環境維持較長一段時間的預期。美國日前公佈9月份通脹水平錄得按年及按月分別上升3.7%及0.4%，兩者表現均高於市場預期。

債息表現強於美元

在這個條件之下，對美債息以及美元的走勢均形成正面影響，因為美息升高，將帶來美元息率相對其他非美貨幣的吸引力更為明顯。而過去一年，若然對比美債息走勢及美匯指數走勢，兩者的相關性是非常高的。然後，在近期最新一輪美債息急升之下，美匯指數的走勢卻相對平靜，目前美匯仍維持橫行趨勢，明顯落後債息表現。由此反映，美債息的抽升除了通脹、加息等因素導致外，亦具自身因素。

美債存量膨脹

金融市場的資產價格往往由供求兩方面決定。目前在美債的供應方面，可謂逐年增加。今年6月份，美國總統拜登簽署債務上限法案，為大規模新債發行開綠燈。根據美國國會預算辦公室（CBO）今年6月底的預測，到今年年底公眾持有的美債規模將接近GDP的100%，到2053年更達181%。而根據彭博資訊數據，及至今年、明年及2025年年底，美債規模約相當於GDP的97%、101%及102%。可見，美債規模不斷膨脹，對市場的供應量亦大增。而體量增加的同時，疊加利息上升，大幅提升政府發債成本。

美債購買力減弱

而在需求端，市場的購買力卻有所減弱。根據彭博資訊數據，今年上半年，在美債前10大持有國家之中，中國、開曼群島成為兩大減持的國家，兩者合共減持430億美元美債。抵消了其他8大持有國近一半的購買力。然而，美債最大的沽售壓力還不是來自外部賣家，而正正是來自美國自身。由於聯儲局的縮表計劃，在今年上半年，其合共減持了5,660億美元美債，成為單一最大賣家。

在美債購買力減弱的背後，一方面有美國縮表的因素，也有一部分是市場對美國債務不斷增長，美債評級遭下調，以及對美政府管治能力下降等方面的憂慮。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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