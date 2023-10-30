市民外遊意欲高　旅遊保險各具特色　如何揀選合適計劃？｜伍禮賢

香港自今年第二季解除所有出入境檢疫措施後，市民出遊意欲高漲，可謂疫後「大解放」。在興奮規劃行程之餘，謹慎挑選旅遊保險亦相當重要。現時，很多旅遊保險計劃的保障範圍較疫情前廣泛，除基本的航班／行程延誤、財物損失、意外醫療等之外，業餘水上活動、滑雪，甚至確診新冠肺炎需住院或隔離等也有相應的保險計劃提供額外保障。

新冠肺炎延伸保障

目前，部分保險公司的旅保計劃提供新冠肺炎延伸保障，即在固有計劃之上，額外提供確診新冠肺炎的醫療費用保障，同時提供旅程取消、提早結束及隔離的津貼。例如受保人外遊時因診斷出冠狀病毒而需住院或隔離，可獲海外醫院每日現金，減低損失。

不過，若投保人在旅行前感染新冠肺炎需取消行程，但當時未購買旅保，便不能獲得相關保障或取消行程的賠償，故建議大家在訂購機票並確實行程後，儘快購買旅保，及早獲得保障。

超強颱風蘇拉逼近香港，當時多間航空公司預告9月1日上午起停航，部份乘客等待上機。（歐陽德浩攝）

危險活動保障

因應旅遊保險的需求越來越廣泛，市場上的保險公司已較過去大大提升相關保障範圍，例如涵蓋業餘或休閒性質的危險活動，且無須額外收費，包括水肺潛水、滑雪/水、滑翔/跳傘、乘坐熱氣球或飛索體驗等活動，更有為「自駕遊」而設的租賃車輛保障，投保人可因應個人需要選擇合適的旅保計劃，更全面的保障能讓整個旅程安心無憂。

惡劣天氣或颱風

天氣不似預期，特別是七月至九月常見有颱風導致航班取消或延誤。受保人記緊保留航班被取消的訊息、向航空公司申請航班取消證明、保留登機證等作為日後向保險公司申請相關賠償之用。

從以上信息可知，不同的旅遊保險計劃各有特色，投資者理應根據受保人／日數、目的地、行程等因素選擇最適合的旅保，才是至上之選。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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