陰陽燭燭身長短　如何道出好淡雙方角力時誰佔優？｜聶振邦

承接兩周前的技術分析話題，繼續關於一枝陰陽燭的形態討論，雖是反映當日股指或股價走勢，但考慮到股價變化由買賣雙方動力強弱互動產生的結果，故此陰陽燭呈現的形態，間接代表當時買方還是賣方動力佔優，或是處於勢均力敵的好淡爭持狀態。簡單來說陰陽燭的燭身部分越短，買賣雙方的較勁越激烈，一般會伴隨長的上、下影線；至於出現陽燭 （陰燭），相對是買方（賣方）動力佔優，屆時燭身部分越長，則佔優的一方動力越強，亦可理解為優勢越明顯。

買賣形勢變化解讀

而上次分享的下影陽燭，是指強勢買方動力僅次於大陽燭的形態，相對強勢賣方動力自然是大陰燭，僅次於此的為上影陰燭，只有上影線和燭身，卻沒有下影線。較常見的形成情況是股指或股價於開市後見上行，意味著開市初期買方動力較強；但隨著交易時間漸長，買方優勢不能保持，賣方趁機發力，令股指或股價從高位回落，形成上影線，同時由開市見陽燭，卻因股指或股價一直下行，其後現價低位開市位，變為陰燭。不過賣方動力不減，優勢佔見擴大，股指或股價下行走勢不變。

恒指案例解說參考

最終以全日低位收市，故此未有出現下影線，賣方動力一面倒，令買方毫無反撲餘地。留意大陰燭與上影陰燭的分別，僅在於有否上影線，這是買方動力的反映，上影線越長代表開市初期買方的動力優勢越明顯。倘若買方相對賣方毫無抗衡能力，上影線自然不存在。故此大陰燭與上影陰燭之別在買賣雙方動力差異的理解，在於買方有否在交易時段內一度佔優。買方偏向弱勢多見於跌市之時，可參考2022年6月22日恒指表現，當日開報21469點，較上日收報21559點低開90點。

買方動力伺機反撲

開市後不足兩分鐘高見21,519點，較開市位高50點，一度出現陽燭。而開市大約首半小時，恒指在開市位附近上下擺動，最終在上午10:04起受制於開市位，並見反覆向下。意味著由那時開始，買方正式失勢，而賣方優勢卻見不斷擴大，上午收報21270點，相對開報21469點，下行近200點。當日恒累跌逾550點 (21559點 → 21008點)，僅見上影線和燭身，為典型的上影陰燭，另可留意全日高位較開市位僅高50點，出現短的上影線，所以當日陰陽燭的形態，視為大陰燭亦未嘗不可。可是由於2022年6月9日高見21869點，較6月22日收報21008點不足半個月已累跌逾860點，配合當日大市成交金額約1,269億港元，較6月17和20日約1,863億和1,319億元為少，所以買方動力伺機反撲，於6月23至28日見四連升，累升逾1,400點 (21008點 → 22418點)，錄得自同年4月6日以來的最高收市位。

散戶投資者應留意上述的買方或賣方動力，均為大戶主導產生，由於倉位較大，若任憑對方「發圍」，自身便要面對重大損失，故此當其中一方佔優之時，另一方就會等候「反撲」，所以除非市場上出現重大利好或利淡消息，相對令賣方或買方無力抗衡，否則股指或股價的高走或低走形勢，都不能長時間保持。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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