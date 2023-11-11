出現上下影陰燭須留神　其後跌勢不容小覷｜聶振邦

一枝陰陽燭的形態由強至弱各有五種，連同好淡爭持的十字星，合共十一種，我們已討論其中六種，意味著仍有餘下五種，分別是兩種陽燭和三種陰燭。相對上回談到的「上下影陽燭」，今日會分享「上下影陰燭」的應用，這是三種強勢下行的形態之一，最強勢是「大陰燭」，其之是「上影陰燭」，繼而就是今次探討的「上下影陰燭」。

買賣動力變化解讀

陰燭出現意味著賣方動力較強，不過卻毋須在開市時經已出現，值得留意不論是買方或賣方，均難以在整個交易日都保持一面倒優勢，故此就算是其中一方較有把握壓倒對方，也傾向先回避對方，於開市初段示弱，因而在那時出現的陽燭或陰燭，並不代表能守到最後，更常見現象是逆轉，相對變為陰燭或陽燭收市。今次探討的「上下影陰燭」也不例外，開市初段股價或股指較大機會在上行，產生陽燭，待維持一段時候後，賣方動力逐漸壓下買方的，於是股價或股指會在日內高位回軟，令「上影線」產生。

及後賣方動力優勢不斷加增，股價或股指由上行轉為下行，並見由高於開市位變成低於開市位，那麼陽燭變為陰燭。而賣方動力未見減弱，繼續令股價或股指進一步下移，一般在尾市錄得全日低位。那時賣方陸續獲利離場，買方略見「反撲」，股價或股指才稍為從低位回升，形成「下影線」；但收市位依然低於開市位，故此以陰燭收市。「上下影陰燭」的燭身長度，較上影線及下影線為長，為賣方動力於交易時段大部分時間佔優的證明。很大可能買方動力僅於開市初期及臨近尾市短暫佔優，故此只是形成偏短的上、下影線。

建行例案應用分析

以建設銀行（0939）為例，於2022年5月5日開報5.69元，較於上日（5月4日）收報5.66元，開市首兩分鐘均高見5.72元，已是全日高位，緊接已見回落，由於5.69與5.72元只差三個價位，形成短的上影線。當日僅於開市首三分鐘出現陽燭，於上午9:34起隨著股價回到5.69元以下，證明當日絕大部分時間賣方動力佔優，所以陰燭出現多時。於下午3:25前低見5.58元，錄得全日低位。於尾市兩分鐘股價才稍微回升。從上午9:34至下午3:58僅約六分鐘買方動力較強，即當日超過98%時間賣方的較強，幾乎是一面倒佔優。

至於當日收報5.6元，較低位5.58元僅高兩個價位（短的下影線），而開市價和收市價則相距九個價位（長的燭身），即短的上、下影線，配合長的燭身，屬於典型的「上下影陰燭」。不論股價或股指，開市位及收市位，與日內高位及低位重叠機會較小，所以就強勢陰燭而言，「上下影陰燭」較「大陰燭」和「上影陰燭」常見。此外，「上下影陰燭」出現不宜忽視，上述例案緊接2022年5月5日後，股價反覆向下至5月13日才見回升，期內高、低位差距有35個價位（5.72 → 5.37元）。雖見跌幅僅6.12%，但考慮到內銀股普遍波幅較小，要是「上下影陰燭」見於科技股，應有未來一至兩周從高位回落12%至15%的心理準備。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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