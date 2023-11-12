「去全球化」可以去到「幾盡」？　又維持「幾耐」？｜陳仕娜

天下大勢合久必分、分久必合。

曾幾何時，教科書上擲地有聲的「全球化」、「地球村」、「無國界的世界」，當時預期憑藉科技與市場的力量，令地球上的界限與分歧消融，為世界帶來進步，令人類文化融合，世界漸漸融為一體。

今日看來，一場跨度三載的疫情、一場戰爭，加上政治的角力，隨著邊境關閉、隔離和保護主義出現，融斷了全球化的多年連結。

去全球化的衝擊可想而知，成為難以阻擋的浪潮。因為驅動去全球化的主要動力，並非疫情或打仗，而是地緣政治。經濟學家警告，政治操縱經濟，導致全球化逆轉，讓已經惡化的通脹或再升級，也呼籲企業保持採購來源地的多樣性，減低供應鏈洗牌造成的影響。

全球化成強弩之末，取而代之的是，區域化、在地化的生產和消費模式，降低國際分工效率、降低生產力，原材料短缺，導致生產成本、售價顯著攀升，通脹加劇，損害消費者的福利。面對去全球化的壓力，香港若不趕快發展新的國際性功能，只能成為一個「塘水滾塘魚」的普通沿海城市：IPO凋零、股樓交投疲弱、外企外資有減無增。

在新形勢下，小市民又是如何自處？

～樓股表現不濟，定期賺息，保本為上；

～按息高企不下，只租不買，免捱貴息；

～港股少沾手，轉炒美日股票；

～北上消費成風，平食平玩；

～買拼多多、淘寶貨，內購食品，抵抗通脹；

～社交平台本土化，小紅書、微信、微博、抖音，蔚為風氣；

～必備內地電子支付系統，遊遍大江南北；

～啃老族、宅男女續增；

～新香港人「梗有一位係左近」

至於「去全球化」可以去到「幾盡」及「幾耐」，無人可以預計。單單全人類最頭痛的氣候變遷問題，就無法由個別或部分國家一肩扛起，需要國際間尋求合作，相信欲斷難斷的「跨國合作」還會繼續出現。

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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