鎚頭與吊頸陰陽燭形狀相同　利好利淡該如何理解？｜聶振邦

今日本想進入兩枝陰陽燭的合成形態討論，分為「反轉形態」和「整固形態」兩大類別，一般買入和賣出的交易訊號，見於「反轉形態」。在此形態之上，又會細分為「利好」和「利淡」兩種情況，而按同樣邏輯，對於一枝陰陽燭的反轉形態，也有利好和利淡之別，有見及此，希望多談兩次一枝陰陽燭的形態。論到「反轉形態」，就是指個股或股指走勢醞釀「轉角」，即將見「由跌轉升」或「由升轉跌」的意思。對於一枝陰陽燭，有兩種形態的陰陽燭形狀是相同的。

陰陽燭分析需多方配合

然而，按個股或股指走勢的出現位置，來界定屬於利好或利淡形態出現，分別名為「鎚頭」和「吊頸」。先看陰陽燭的形狀，跟「陽陀螺」和「陰陀螺」類近，都是配有短小的燭身，卻只有下影線，而上影線則「缺席」。不論是陽燭或陰燭，只要在股價或股指下跌一段日子後（通常為兩周或以上）出現，均視為「鎚頭」，預示快要見底回升。至於陽燭和陰燭之別，在於前者出現解讀「由跌轉升」的機會較大，視為較可靠的買入訊號。雖然如此，但畢竟以一枝陰陽燭的形態，就日線圖來說，只是包含一個交易日的股價或股指數據，便作出進場決定，未免草率。

吊頸出現見頂回落訊號

因此應配合其他技術分析（如價量關係和技術指標等），同樣出現買入訊號，再考慮入市為佳。反之，當股價或股指上升一段日子後（通常為兩周或以上）見短身的陽燭或陰燭，又見上影線「缺席」，視為「吊頸」形態出現，預示快要見頂回落。那時若見陰燭，解讀「由升轉跌」的機會較大，視為較可靠的賣出訊號。同理，需要配合其他技術分析，也見賣出訊號，再決定離場為佳。從上述的「鎚頭」和「吊頸」形態，亦帶出了陰陽燭形態的分析精髓，陽燭或陰燭的出現，不能與「利好」和「利淡」形態出現劃上等號，必須留心所處的位置。

鎚頭吊頸留意出現位置

那麼在個股或股指走勢為橫行的缺乏方向之時，就算上述的短身陰陽燭出現，也不會視作醞釀「轉角」，便不存在「鎚頭」或「吊頸」形態出現。例如於2022年7月13日至8月12日歷時一個月，中國銀行（3988）收市價介乎2.69至2.8元，只差11個價位，反映期內股價橫行，所以就算於8月3日見短小的陰燭，只有下影線，亦對後市走勢沒有啟示。參考後續一個月（8月15日至9月14日）股價表現，收市價介乎2.69至2.77元，與一個月前收市價範圍相若，確認橫行走勢歷時已有兩個月，仍未見明確方向。

再看一個「鎚頭」的例子，理想汽車─W（2015）由2021年12月2日高見145元後反覆向下，分別於2022年3月15日和5月10日收報69.1和79.45元，較高位累跌52.34%和45.21%。最終「鎚頭」見於5月26日，開報89.25元正是全日高位，上影線「缺席」，低位和收報85.50和88.45元，為短身陰燭配下影線，視為股價在低水平徘徊已近尾聲。下跌歷時越長，於「鎚頭」的買入訊號出現時更可靠，並見升勢的日子也較長。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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