財庫局許正宇稱　鼓勵越南及老撾政府與企業　來港發人民幣債券

財經事務及庫務局局長許正宇於網誌內指出，政府鼓勵越南及老撾政府及企業，留意以人民幣發行債券相對其他外幣的利息成本優勢，未來考慮在港發行離岸人民幣債券。



許正宇表示剛在上周出訪了中南半島兩國三地 - 越南首都河內、胡志明市和老撾首府萬象，繼續在國際上說好香港金融故事，力求以香港的金融優勢，結合及開拓充滿潛力的東南亞市場，貢獻國家「一帶一路」戰略。

他指出構建與兩國更緊密的經貿關係對香港具有重要戰略意義。香港與越南有着長期的經貿合作，去年越南是香港第七大貨物貿易夥伴，總額超過320億美元；香港則是越南第五大海外投資者。上周國家主席習近平到訪越南，宣布兩國關係的新定位，攜手構建中越命運共同體，在務實合作的基礎上對接高質量共建「一帶一路」八項行動，拓展數字經濟和綠色發展等新興領域合作。

財經事務及庫務局局長許正宇（右）和商務及經濟發展局局長丘應樺（左）早前在老撾萬象與老撾外交部部長沙倫賽（中）舉行雙邊會議，討論共同關注的議題。（政府新聞處圖片)

他又指出老撾則是區內的新興市場，政治上明年將接任印尼成為東盟（東南亞國家聯盟）輪值主席國；經濟上老中鐵路等重要基建的落成，讓其由「陸鎖國 （無海岸國家）」變為「陸聯國」，社會經濟效益明顯。香港擬與老撾商討的全面性避免雙重課稅協定將成為新起點，為兩地跨境投資帶來稅務明確性，也為未來雙邊經貿合作打好基礎。在我看來，香港與越南和老撾的合作可以從三「人」：人才、人民幣、以人為本的綠色𨍭型三方面着手，促進建立各方互利共贏新格局。

他指出人民幣跨境使用和投融資是雙方金融合作的重要領域。國家去年與「一帶一路」共建國家的人民幣跨境收付金額達7.1萬億元，同比增長4.4%，佔同期人民幣跨境收付總額約16.9%。與國家簽署雙邊本幣互換協議的「一帶一路」共建國家達30個，建立了人民幣清算安排的「一帶一路」共建國家亦有17個。今年十月老撾的人民幣清算行就正式投入運作，是國家在東南亞地區授權的第五家人民幣清算行。

他進一步指山，作為全球最大的離岸人民幣業務中心，香港處理約75%的全球離岸人民幣支付交易，擁有約1.1萬億元的最大離岸資金池，同時亦已建立包括人民幣股票、債券、基金及保險等的整全產品生態圈，可以協助越南及老撾在未來探索更多人民幣投融資機會。他在與越南及老撾政府、監管機構和企業交流期間，介紹了今年以來在港發行人民幣債券持續增長的趨勢，首10個月的發行金額已達3,880億元，超過去年全年發行額的2,630億元。我鼓勵兩國政府及企業留意以人民幣發行債券相對其他外幣的利息成本優勢，未來考慮在港發行離岸人民幣債券。

胡志明市的「地標塔81」（即畫面中央的高樓）是越南最高的建築物，也是東南亞第二高樓。（視覺中國）

他亦指出香港可與越南及老撾合作的另一金融範疇是綠色和可持續金融。越南與香港一樣，已經承諾在2050年前達致碳中和。為此，除了在實體經濟例如製造業及運輸出行上推動綠色轉型，越南的證券監管機構亦正計劃從監管制度和法規入手，推動上市公司作出相關披露，便利投資者以更實用及具可比性的資料進行綠色投融資。香港已在這方面着手制訂清晰明確的路線圖，包括香港交易所計劃於2025年一月落實有關提升上市公司進行氣候相關披露的上市規則修訂。

他表示在今年6月，國際可持續準則理事會（ISSB）公布了最終的可持續發展披露準則，作為國際基準提供投資者所需的披露資料。政府會確保本地市場的披露要求符合和兼容國際基準，並會與越南分享相關經驗，協助其根據本地企業及投資者情況制訂合適的監管框架及披露要求。越南政府也計劃由河內交易所建立自願性碳排放交易市場，通過制度建設推動國家邁向碳中和。制度設計做得好，可讓投融資各方於受監管的市場、在互信的情況下進行交易，對實體經濟的發展也有莫大裨益。