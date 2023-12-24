2024重啟人生　你會為自己做些什麼？｜陳仕娜

臨近年末，看了安藤櫻的《重啟人生》，講述女主角麻美因車禍逝世，被「死後諮詢處」告知，下一世無法投胎成人類，將成為危地馬拉的大食蟻獸，如果不情願的話，可選擇開啟「第二回的人生」，以同樣身分重活一次人生。

再活一次，就視乎有無在前世的基礎上學精了，更重要的是要多多累積陰德⋯⋯

每一次的重生，麻美都從不同角度去審視之前的經驗，修正原來的想法與決策，然後補足之前人生的不盡完善之處，職業亦由公務員提升至藥劑師、醫生、機師，也深入地去調整先前對於朋友、同學、老師、同事的評價與看法，令劇中每個人的人生都更立體鮮明。

麻美心之所繫的「積陰德」，實際是什麼呢？一般而言，廣人所知的行善是「陽善」，不為人知、默默行善則為「陰德」，即無所求地成就好事；《趙氏孤兒》裡捨身救趙武的公孫杵臼，以及犧牲親生兒子的程嬰，扶忠除奸不求回饋的陰德，均為後世傳揚。

《重啟人生》劇照

古人的「憐蛾不點燈」，分粥賑飢、築橋鋪路、鑿井引水、點燈施茶、捐棺義葬、急難救助是積陰德；功成不居、不稱己善、不揚人過更是陰德；見人危急，勇於拯救；甚至隨手執拾地上垃圾，使人不致滑倒，也是陰德。古語云：「立榮名不如種隱德」，意指創造榮譽與地位，還不如培植陰德。

麻美在重啟的人生中，卯足勁去累積陰德，從食蟻獸，到大眼雙線鯖、北海道紫海膽，直至夢想成真能投胎做人，理所當然是託積德修行的福。從一開始自利的動機，她的心態上亦出現驚人的轉變，到了第五次重生，目的變成為了營救朋友。最後一次的重活，不是為了要投胎為人，也不是為了積陰德，不是為了下輩子變成什麼，而是決定這輩子要為自己而活， 不為未來，只為當下。

糟糕的2023年即將過去，未知的2024尚有一周就會來臨，你會否效法麻美，猶如站在重啟人生的大門口，將以怎樣的心態來迎接它呢？

【財經專欄】來一杯莫卡．陳仕娜

簡介：由傳媒人到企業傳訊，遊走於媒體、地產、金融及醫療行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻哈笑談中，亦望讀者有所得着。

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