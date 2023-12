比亞迪(1211)公布今年7月在深圳獲得高快速路段有條件自動駕駛(L3級)測試牌照,成為首家取得該級別測試牌照的車企。



比亞迪指出將在智能駕駛領域持續發力,逐步推出更多成熟的智能駕駛產品,滿足消費者多樣化需求。

公司亦指出在今年7月發布「天神之眼」高階智能駕駛輔助系統,目前智能化技術研發團隊有萬多人,實現軟硬件全棧自研。

