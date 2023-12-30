鎳鋅儲能研發領先同業　推動業界變革　金山科技顯雄心｜聶振邦

一間企業在業務上要持續取得成功，「持續發展」絕對不可或缺，但要在經營路上不斷辦到並不容易，更何況是經歷數十載的企業。成立於1964年，擁有近60年電池製造歷史的金山科技（0040），再一次讓市場看到集團在業務上的「持續發展」。金山科技旗下的金山電池現為全球三大電池製造商之一，並以通過為生活提供能源方案，每天為生活注入動力為宗旨，在能源供應產業發展上一直是業界的領頭羊。早前（12月18日）筆者到集團位於科學園的香港總部訪問金山科技執行董事張東仁（Victor Chong），了解集團拓展儲能業務的最新動向。

洞悉大局發展儲能業務已超過五年

張東仁擁有逾30年電能管理經驗，擔任高級管理職務並掌管中國、亞太區、歐洲及中東地區的國際業務及策略性發展。金山科技早已洞悉國家乃至全球推進「碳中和」是大勢所趨，於是五年前便投入資源發展儲能業務，與戰略夥伴合作研究這項技術。張東仁表示，儲能是可再生能源的發展關鍵。經過多年的投入，張東仁及其團隊對此技術的了解愈多，愈能發現儲能市場蘊藏著巨大的發展空間。

團隊研發儲能技術成業界重大變革

研發這項技術時，研發團隊以多年的豐富專業知識（包括對製造技術和化學方面的深厚知識）和經驗投放於這新項目。該技術不是基於鋰，而是基於鎳和鋅。傳統上，儲能是基於鉛酸，電動車是基於鋰電池。但若用於數據中心，則使用鎳鋅電池更為優勝，公司正在此方向研發儲能技術，團隊專注於數據中心的關鍵電源（Critical Power）方面，市場預計儲能技術需求在五至八年內增長五至十倍，所以團隊預期這項新技術將是一項業界的重大變革。公司發展儲能業務的優勢不僅在於製造能力，也基於集團在過去六至七年的全球研發投入。

多年經驗意識到必須傾聽客戶意見

技術研發團隊花費了大量時間深入了解電池細節，物料結構是其中之一。由於充電池是循環使用的，必須確保產品在重覆使用時的穩定性，所以團隊高度重視研發能力，並積極與全球多間知名大學合作，引進特定領域的專家來協助研發這項技術。他們一直與一些潛在客戶合作，同時客戶也評估這項新技術的效益，目前團隊正在研發第二代及規劃第三代的儲能研發。張東仁指出在過去幾年意識到傾聽客戶需要及意見的重要性，除要顧及充電次數以外亦需照顧其他一事項。

在數據中心儲能應用上，或許客戶要求能夠充電達100次或以上，但張東仁及其團隊再多走一步，要求充電的100%的可靠性，例如在高溫環境下仍能運作正常。張東仁坦言研發充電池的基礎工作需要三至五年時間，客戶也需要時間測試多次才能決定是否採用此技術，以確保在高溫環境下仍能正常運作，不會過熱或有潛在危險。同時，技術認證亦需時，畢竟鋰電儲能的主要挑戰是熱失控（thermal runaway），故此獲取認證非常關鍵。

預計未來五年內再投放千萬至億美元

研發團隊正在規劃第三代充電池，而其他戰略發展則重於研發、製造和戰略合作。由於團隊正在與全球的主要客戶（企業巨頭）商談，張東仁相信這項技術將會被廣泛使用。為應付未來龐大需求，團隊希望擴展製造版圖（manufacturing footprint），重點領域是提升製造能力，因為數據中心是戰略資產，每個地區、每個國家都需要興建數據中心，團隊正在尋找來自世界各地不同領域的合作夥伴（包括用戶和製造合作夥伴）。目前，集團在深圳和香港設有研發中心，未來目標是在東南亞設研發中心，也正與其他大學和專家合作研發此技術發展。

在一小時的訪談中，張東仁深入淺出將金山科技集團的儲能業務發展歷程，及未來展望娓娓道來，令人期待其團隊在鎳鋅儲能技術於環境的貢獻，以及對金山科技於資本市場上的價值釋放。

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。