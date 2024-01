納指七雄走勢分化　Tesla受累負面消息　股價表現落後｜伍禮賢

雖然美國公佈去年12月份通脹數據高於市場預期,但仍無阻美股升勢以及美債息回落趨勢。在這背後,筆者認為主要反映投資者對於美國進入減息周期的憧憬,以及美聯儲或有機會提前結束縮表進程有關。



美國三大指數強勢,其中道指繼續創新高,標指繼續逼近歷史高位,至於納指表現則相對落後。事實上,佔納指成分比重較大的「納指七雄」走勢有所分化,特別是特斯拉(Tesla)的表現較為落後(NASDAQ:TSLA)。這或反映市場對其前景憂慮,及受近期幾條負面消息影響。

行業競爭前景方面,去年比亞迪的電動車在第四季的銷量首次勝於特斯拉,比亞迪當季售出52.64萬輛全電動車,特斯拉則交付48.45萬輛電動車。雖然特斯拉期內交車量及產量年增38%及35%,全年產銷量續創歷史新高,並達到年銷180萬輛的目標,不過成長率持續放緩,明顯低於先前平均年增率50%的目標。

在剛踏入2024年的第二周,特斯拉中國便宣佈旗下多款車型降價,此或預示2024年電動車的劇烈競爭格局或將繼續延伸。回顧2023年,特斯拉多次下調車輛售價,導致其毛利率持續下滑。在2023年第三季度,毛利率為17.9%,跌至四年來新低,按季跌0.3個百分點。 而當季季績不僅低於市場預期,且為三年以來最慢的按年增速,因此市場對第四季表現未感樂觀,公司將於本月底公佈2023年第四季業績。

Tesla:A Tesla sign is pictured outside the Tesla Gigafactory 2 in Buffalo, New York, U.S., February 13, 2022. (Reuters)