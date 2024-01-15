納指七雄走勢分化　Tesla受累負面消息　股價表現落後｜伍禮賢

雖然美國公佈去年12月份通脹數據高於市場預期，但仍無阻美股升勢以及美債息回落趨勢。在這背後，筆者認為主要反映投資者對於美國進入減息周期的憧憬，以及美聯儲或有機會提前結束縮表進程有關。



美國三大指數強勢，其中道指繼續創新高，標指繼續逼近歷史高位，至於納指表現則相對落後。事實上，佔納指成分比重較大的「納指七雄」走勢有所分化，特別是特斯拉（Tesla）的表現較為落後（NASDAQ：TSLA）。這或反映市場對其前景憂慮，及受近期幾條負面消息影響。

行業競爭前景方面，去年比亞迪的電動車在第四季的銷量首次勝於特斯拉，比亞迪當季售出52.64萬輛全電動車，特斯拉則交付48.45萬輛電動車。雖然特斯拉期內交車量及產量年增38%及35%，全年產銷量續創歷史新高，並達到年銷180萬輛的目標，不過成長率持續放緩，明顯低於先前平均年增率50%的目標。

在剛踏入2024年的第二周，特斯拉中國便宣佈旗下多款車型降價，此或預示2024年電動車的劇烈競爭格局或將繼續延伸。回顧2023年，特斯拉多次下調車輛售價，導致其毛利率持續下滑。在2023年第三季度，毛利率為17.9%，跌至四年來新低，按季跌0.3個百分點。 而當季季績不僅低於市場預期，且為三年以來最慢的按年增速，因此市場對第四季表現未感樂觀，公司將於本月底公佈2023年第四季業績。

Tesla：A Tesla sign is pictured outside the Tesla Gigafactory 2 in Buffalo, New York, U.S., February 13, 2022. （Reuters）

多國表示取消購電動車補貼

此外，近年不少國家或地區對於新購買電動車的補貼政策減少，甚至完全取消，其中英國及德國去年相關取消相關補貼，法國亦收緊補貼限制。至於美國前總統特朗普更表示，倘若他重新當選，將取消相關補貼，此將降底不少電動車製造商的競爭力。而相信市場對這個潛在政策風險亦有所警惕。再加上，近期特斯拉在新聞層面似乎亦出現利淡消息，包括宣布召回超過160萬輛進口的電動車，以及公司創始人馬斯克使用藥物等，亦對短線股價造成隱憂。

筆者認為，全球電動車的需求增長將趨於平緩，我們當然不能忽視特斯拉這家車企在開發創新、產品價格等競爭力的優勢，但這也同時意味著其車型仍有降價空間。預期公司會重交付量輕毛利率，預計今年產銷按年繼續上升，並再創新高，但相信增速會有所放緩，至於Cybertruck的貢獻料仍需時驗證。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

＊本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份

免責聲明﹕

以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。