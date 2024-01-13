「吞噬形態」種類多　「身懷六甲」形態是怎樣？｜聶振邦

上月與大家探討的兩種陰陽燭形態，分別是預示利好的「破腳穿頭」，以及預示利淡的「穿頭破腳」，都歸類於「吞噬形態」。常見的「吞噬形態」還有兩種，因出現位置不能於利好和利淡解讀也有分別，預算用四周與大家一逐分享。先談「身懷六甲」形態，由一枝陰燭和一枝陽燭組成，就是一陰一陽，或一陽一陰的排列。另跟「破腳穿頭」和「穿頭破腳」一樣，都是一長一短的陰陽燭組合；不同之處在於長、短陰陽燭的排列次序。

陰陽燭一長配一短

不論是「破腳穿頭」或「穿頭破腳」，陰陽燭排列都是先短後長，「身懷六甲」卻是先長後短。若是預示股指或個股將見上揚的利好形態，陰陽燭的配搭為先見長陰燭 (▍)，繼而出現短陽燭 ()，如此組合的確像一位孕婦懷著胎兒的模樣。由於此乃「吞噬形態」之一，意味著其後出現的短陽燭被之前的長陰燭全然覆蓋，就是陽燭的上影線頂部，低於陰燭的燭身頂部；陽燭的下影線底部，卻高於陰燭的燭身底部。雖然與「破腳穿頭」一樣，都是先見陰燭，後見陽燭；但為何強勢陰燭配上弱勢陽燭，依然得出後市利好的結論呢？

買賣雙方形勢解讀

誠然強勢陰燭（大陰燭、上影陰燭或上下影陰燭）反映賣方動力處於強勢，如此勢頭理應會延續，緊接交易日繼續見陰燭才合理。不過若見陽燭出現，反映買方動力「反撲」成功，賣方動力不但失去強勁優勢，更連丁點兒優勢也被買方動力瓦解了。然而，買方未能取得壓倒勝優勢，僅較賣方略勝一籌，所以只見弱勢陽燭（陽陀螺或上影陽燭）。正因如此，於買方未能取得壓倒勝優勢便斷言後市利好，參考性偏低，還需觀察這長陰燭短陽燭的配搭在哪裡出現。

華潤置地。（視覺中國）

慣性出現確立走勢

最理想情況是見股指或個股下行一段日子後（通常為兩周或以上），才見陰陽燭的「身懷六甲」形態出現。於股指或股價處於低水平後才出現，稱為「底部身懷六甲」，預示後市利好。於股指或個股下行期間，屬於賣方動力佔優的階段，要是忽然見陽燭，代表買方動力轉為佔優。情況如同正在滾向右邊的大石，應在慣性地高速滾向右邊；若相反地要滾向左邊，就算只是緩緩地滾動，也必先要滾向右邊消失了，方能成事，那麼滾向左邊後便不會輕易地重新滾向右邊。

以華潤置地（1109）為例，於2022年9月29日見上下影陰燭，其中開市位和收市位分別是31.7和30.3元，相距28個價位，一樣超過15格可視為較長的燭身。翌日則見陽燭，股價的高位和低位為31.3和30.3元，因9月29日開市位31.7元較9月30日高位31.3元為高；9月29日收市位和9月30日低位高為30.3元，證明9月30日出現的整枝陽燭，全然被9月29日陰燭的燭身覆蓋，為典型的「身懷六甲」形態。相對9月16日高見35.1元，至9月29日收報30.3元，約兩周累跌13.68%，故此確認為「底部身懷六甲」形態出現。果然，自10月3日起股價反彈，至10月6日高見34元，相對9月30日收報30.9元，僅於四個交易日升幅超過一成。下次大家也不妨留意「底部身懷六甲」形態出現，預示後市利好的圖利機會！

【財經專欄】聶振邦（聶Sir）．新股聶人｜博威環球證券金融首席分析師

筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情況，其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票；其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外，筆者現時也並未持有上述股份。

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