iPhone膺上季智能手機銷售一哥　料蘋果交出亮麗季績｜伍禮賢

蘋果公司（AAPL.US）將於下月初公布2024財年第一季度（即2023年10月至12月）業績表現，當中，公司能否結束連續四個季度收入下跌，將成為市場最大關注點。同時，中大中華地區銷售料續成為投資者關心事項之一。

根據科技市場分析機構Canalys的最新報告顯示，全球智能手機出貨量在2023年第四季按年上升8%至3.2億部，結束連續7季下跌的走勢，這符合筆者前期對電子消費市場復甦的觀點，即全球智能手機市場的拐點已現。其中蘋果在第四季以24%的市估率穩居第一。至於根據市場研究公司IDC的報告，iPhone上季繼續穩坐智能手機出貨量首名，全年出貨量達2.346億部，按年上升3.7%。

雖然內地的高端智能手機市場競爭激烈，包括面對華為及小米等國產品牌的夾擊，iPhone在華銷量面臨巨大挑戰，令市場對其業績出現擔憂，不過公司近年來的服務收入不斷創新高，抵銷了Mac和iPad等產品更換周期延長的影響。預期AppleCare、iCloud、Apple Music 及Apple TV+等服務吸引用戶持續上升，公司整體營收及毛利率前景仍趨正面。

據IDC的報告，iPhone上季繼續穩坐智能手機出貨量首名，全年出貨量達2.346億部，按年上升3.7%。（資料圖片）

另方面，蘋果公司研發已久的硬件新產品，混合現實MR（混合現實）頭戴式裝置Vision Pro已於上周五（1月19日）於美國開放預購，2月2日正式發售。該產品為穿戴式頭盔，被蘋果形容為第一部空間計算裝置，能夠將數碼內容無縫融入實體世界，這亦是蘋果首款布局AI領域的產品，預料市場反應熱烈，有利蘋果公司股價上升。

股價走勢上，雖然市場對iPhone銷售動力不足的情緒增加，令其股價在2024年開局跟隨大市向下，市值更被受生成式AI需求推動的微軟（MSFT.US）超越。不過蘋果股價跌至每180元低點後出現反彈，在150天線見支持。現時新產品即將面世，加上傳統上，蘋果公司在第三季發布新產品，並會於第四季熱銷，即反映在公司2024財年第一季度業績上，因此該季業績表現普遍較好，料未來股價或有機會上試200美元水平。

【財經專欄】投資明「賢」．伍禮賢｜光大證券國際證券策略師 伍禮賢

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