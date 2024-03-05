政府撤辣｜摩通料今年樓市交投增30%　惟樓價仍跌5%至10%

撰文：張偉倫
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政府於上周三（28日）宣布撤銷所有針對住宅物業的壓抑需求措施，本港樓市一﹑二手交投明顯增加。摩根大通指出撤辣後樓市成交增加，發展商股價亦跑贏大市，反映對市場人士而言政府撤辣予人驚喜。不過該行亦指出投資者不會對樓市前景過度興奮，入市興趣亦有限，認為即使撤辣後對樓價及樓市交投帶來短暫刺激，隨著新興推出樓價或會重回下降軌。

該行預料今年本港樓市交投按年增長30%，可是樓價仍錄得5%至10%跌幅。同時指出對發展商股價而言，樓價的推動力較交投更大。

摩通進一步指出撤辣後樓市交投量回升，與早前買家因觀望財政預算案而押後買樓，導致樓市需求積壓。同時若以內地一線城市放寬樓市政策的經驗來看，在1至2個月內交投會增加，之後卻再度回落，又相信香港情況相若，撤辣後釋放了昔日遭壓抑的需求。

截至去底止本港一手庫存量為2.3萬伙，為25個月以來高位，潛在推售的單位數目更逾4萬個，去年本港發展商只售出1.1萬伙。摩通指出就算今年樂觀地預測，今年全年一手銷量達到2.2萬伙，要消化所有潛在供應單位須時30個月。

摩通又認為過去數日不少二手成交屬蝕讓個案，反映業主對後市信心疲弱而傾向止蝕離場；當市場對於樓市的消息再次轉向負面，例如去貨速度下降時，相信屆時地產股的沽空比率將會再度上揚。

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